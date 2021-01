La actriz fallece tras una intensa lucha contra el cáncer

El mundo de la interpretación y de los videojuegos está de luto tras conocerse el fallecimiento de Jeanette Maus. La joven era la encargada de poner voz a una de las hijas de Lady Dimitrescu en el videojuego 'Resident Evil 8: Village', que se estrenará dentro de poco tiempo. El encargado de hacer oficial la noticia ha sido su pareja, Dusty Warren. "Con el corazón destrozado pero agradecido les informo de que Jeanette Maus falleció anoche debido a complicaciones del cáncer. Estoy muy triste, pero también muy orgulloso de ella. Ella luchó muy duro, con optimismo, inspirándome a mí y estoy seguro de que muchos de ustedes". La actriz fue diagnosticada con cáncer de colon en abril de 2020.

Además de su papel como bruja en este videojuego, la joven también ha participado en películas como 'Charm City Kings o 'El amigo de mi hermana'. El pronto fallecimiento de la actriz, que solo tenía 39 años, ha causado un gran impacto y ha provocado que surjan numerosos comentarios y publicaciones de compañeros de profesión lamentando su pérdida.

"Tenía un espíritu indomable y quería ser la mejor persona, la mejor maestra, la mejor amiga y la mejor actriz. El mundo ha perdido una fuerza de la naturaleza. Nos aseguraremos de honrarla y la mantendremos en nuestros corazones", han publicado desde la escuela de arte dramático John Rosenfeld Studios, donde trabajó como profesora.

Lo cierto es que desde que Jeanette Maus supo que padecía cáncer, puso en marcha una campaña junto a su pareja para recaudar fondos en 'GoFundMe', para conseguir tener recursos para pagar un tratamiento alternativo a la quimioterapia.



