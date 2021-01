Rafa Mora y Macarena, los nuevos participantes del pisito de 'Solos', recibían una llamada de alguien muy especial para la pareja, o más bien para el ex tronista. Su amigo Iván González conectaba con la pareja por videollamada para preguntarle curiosidades de esta nueva experiencia, pero sobre todo para comentarles cómo está su relación con Oriana.

"Yo con Oriana ahí me mato", confesaba Iván. Él intentaba ponerse en la piel de la pareja y en el reality que están haciendo. Un concurso duro para Rafa y Macarena, ya que son 24 horas juntos sin ninguna distracción ni intimidad. Esta relación parece mucho más consolidada que la de Oriana e Iván, por lo que Rafa le daba algún que otro consejo al ex superviviente.

Telecinco

La historia es que Rafa y Oriana eran amigos, pero la cosa se torció. Luego el enfrentamiento llegó a ser entre Macarena y la ex tronista...¡Oriana se pelea con todo el mundo!, pero la cosa ha vuelto a sus inicios. "Ahora que sepas Rafa, que el problema de Oriana es contigo, no con Macarena", se reía Iván, pero ninguna gracia para Rafa: "Si es conmigo a mí me da igual, si o dejan venir aquí yo hago las paces con ella, si es por ti, lo que sea", y es que desde el concurso de 'La casa fuerte', el colaborador de 'Sálvame' no quiere saber nada de la rubia.

Pese a su enemistad, Rafa querría ver dentro del concurso a Iván y a Oriana: "Daríais mucho juego. Pelearíais y luego reconciliación...¡todo el mundo 'enganchao'!". Iván sigue sin verse ahí dentro, ellos están mucho más verdes que Rafa y Macarena, pero el joven reconoce que están bien: "La verdad es que estamos bien, he estado ahora por la tarde con ella, luego cada uno a su casa porque al final estar todo el día con una persona al final te quema, yo necesito tener mi espacio".

mtmad

"Si fuese por mí yo me quedo ahí en el pisito de 'Solos' 4 años, el problema es ella que no aguanta, ella al tercer día se quiere ir ya…". ¿Ella no aguanta en los realities o es que no aguanta ni 5 minutos como pareja? Hace poco que Oriana e Iván ha vuelto y ya ha habido una ruptura. Mucho salseo para la tele, pero para la pareja, el entrar en 'Solo' sería el fin.

