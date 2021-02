Megan Fox es la peor vestida de la semana por méritos propios. No todas nuestras famosas tienen buen gusto a la hora de vestir y sino solo tienes que echar un vistazo a nuestro ranking semanal de looks imposibles que esta semana encabeza la actriz que, aunque es un bellezón, tiene un dudoso gusto a la hora de vestir. Y es que su mono de animal print nos ha dejado sin palabras y no para bien.

Pero Megan Fox no es la única que no ha acertado con su estilismo. La rapera Lizzo se ha plantado un vestido homenaje a la tableta de chocolate con leche y Dua Lipa se ha pasado con el total look en estampado retro. ¿Quieres verlas?

Ashley Roberts ¿Ponte las botas?

Agencias

Nos encanta el abrigo de cuadros de la actriz y también el vestido sesentero, pero las botas animal print en azul arruinan por completo el look. Quiso ir perfectamente coordinada y metió la pata… ¡Y de qué manera!

Anwar Hadid, un cuadro

Agencias

El novio de Dua Lipa interpreta las tendencias a su manera. Modelo, al igual que sus hermanas Gigi y Bella Hadid, inventa una nueva forma de llevar la cazadora –bastante ridícula, por cierto– y se cree el más guapo del momento.

Dua Lipa, otra que se estampa

Agencias

La pareja de Anward Hadid tampoco se salva de nuestra lista. Este total look de estampado retro es mareante. El plumas tiene un pase y nos parece hasta divertido, pero extender el mismo print en leggins y calzado ¡no!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cardi B, sin complejos



Agencias

¿Este vestido es una broma? No lo es ¿Se trata entonces de un disfraz para una fiesta? Tampoco. La rapera estadounidense se vistió así para ir de shopping con su chico. Al menos llevaba la mascarilla combinada…

Lizzo, oda al dulce

Agencias

La rapera estadounidense no se corta, ni con sus canciones ni a la hora de vestir. Este vestido, homenaje a la tableta de chocolate con leche, no tiene desperdicio. El postizo de moño alto tampoco ayuda a mejorarlo...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Megan Fox, como una fiera



Agencias

Desde que sale con el artista Machine Gun Kelly, la actriz de ‘Transformers’ ha perdido todo el sentido de la estética. El 'animal print' puede ser difícil de combinar, más aún cuando lo que llevas es un mono.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io