“Nuestros idiomas son distintos pero nuestro corazón es el mismo”. Imaginad a Katy Perry diciéndoos esto a la cara. Pues así le ocurrió a Aitana Ocaña a finales de esta misma semana, así que poco titubeó para lo que estaba pasando. Debido a la crisis sanitaria, las cantantes no han podido verse todavía en persona pese ha haber realizado su primera colaboración juntas en el remix de ‘Resilient’. Así que han aprovechado la ventaja de las redes sociales para conocerse a través de Instagram en un vídeo en directo. Ya lo anunciaba Aitana en sus redes sociales horas antes del encuentro: “Estoy de los nervios, no tengáis en cuenta mi inglés”.

Te entendemos, Aitana, aunque muchos estarían nerviosos por hablar contigo, que menudas artistazas las dos. Así que imaginad el 'boom' del encuentro. Tal fue que ambas subieron seguidores en sus perfiles después de la retrasmisión.

Más de 60.000 personas siguieron la conversación en directo, donde a pesar de algunas críticas, Aitana demostró saber defenderse perfectamente en inglés y Katy hasta se animó a probar su español con un "Hola, ¿Cómo estás? Besos".

Ambas dejaron ver sus caras de admiración mutua y Katy se deshizo en halagos para la cantante española, admitió que los ojos de Aitana tienen mucha verdad, que le gustaba mucho cómo transmitía en sus canciones y que era una joven muy talentosa.

El que se coló en el directo fue Miguel Bernardeau, novio de Aitana, que orgulloso le dedicó un par de piropos a su chica: "Preciosa", "guapa", no dejó de admirarla en toda su intervención, si es que son para comérselos.

Y por si te has perdido este tierno encuentro, te lo dejamos por aquí.

