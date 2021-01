Ha combinado, incluso, su mascarilla con el vaso de su bebida. Muy fuerte, sí, pero vamos poco a poco que este divineo da para mucho. Jennifer López parece haber escuchado mucho a nuestra querida María Isabel y su "antes muerta que sencilla", porque de sencillez nada, ni para ir al gimnasio. La cantante se ha dejado ver paseando por las calles de Miami de camino al gimnasio para mantenerse en forma y su 'look' no ha dejado indiferente a nadie.

A simple vista podría parecer sencillito: Moño deshecho, mallas y sudadera negras, mascarilla y gafas de sol. Pero si lo analizamos al detalle veremos varios toques estilísticos que la hacen completamente única.

Empezamos por arriba: Aros maxi como pendientes, de oro, y gafas de sol, además de una mascarilla de tachuelas con mucho brilli brilli. Si vamos bajando flipamos por primera vez: Lleva un vaso de bebida que se complementa con la mascarilla de tachuelas, ¡ambas con brilli brilli y encima con sus iniciales! Vamos, que a Jennifer le gusta que sepan que es Jennifer.

Pero sin duda lo más destacado de su estilo son las mallas personalizadas, unos leggins que lleva de su propia firma y en el que pueden leerse sus iniciales, de nuevo.

Por cierto... menudo culazo se marca a los 51, ¡normal que levante pasiones! Entre tanto talento y su belleza, no nos extraña que siga siendo una de las mujeres más deseadas. El conjunto lo ha rematado con unas zapatillas blancas que están muy de moda entre las celebs al más puro estilo Balenciaga.

