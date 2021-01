En su última salida pública, Megan Fox aparecía luciendo una diadema con orejas de gatito formadas con flores rosas y una chaqueta del mismo tono en animal print. Un 'look' muy llamativo que sin embargo pasó a un segundo plano cuando todos se fijaron en el anillaco que llevaba en el dedo en el que se suelen llevar los anillos de compromiso. Se desataron, entonces, los rumores. ¿Se van a casar Machine Gun Kelly y Megan Fox? Desde luego la pareja no se ha separado desde que hicieron pública su relación la pasada primavera, pero os lo aclaramos: NO. No se van a casar, al menos de momento. Que tengan planes de boda no lo sabemos, pero que ese no es un anillo de compromiso ya nos lo ha dejado claro.



gtres

Ha sido ella misma quien, tras los rumores, ha compartido una imagen en su perfil social de Instagram en la que enseña el anillaco y de compromiso nada, al contrario, es una sortija en la que se lee: "FUCK YOU". Ahí es nada...

Además, ha acompañado la foto con un icono de incredulidad total ante los rumores... Bueno Megan, no te enfades, es que tenemos muchas ganas de bodorrio.

instagram

En mayo de 2020 saltó la noticia de que Megan Fox y Brian Austin Green se habían divorciado tras diez años juntos y tres hijos en común después de que la actriz regresara de grabar en Puerto Rico Midnight in the Switchgrass, donde precisamente conoció a Machine Gun Kelly. A su regreso, tal y como ha contado el propio actor, ambos hablaron y decidieron poner fin a una relación de 16 años y un matrimonio de una década que dejó, fruto de su amor, tres hijos.

