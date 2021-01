María Patiño desvela el gran problema que sufre una de sus chinchillas

La presentadora recibe una petición muy sugerente de un 'tentador' inesperado

María Patiño ha impresionado a sus compañeros con su gran imitación de las chinchillas. Todo ha comenzado después de que la colaboradora confesase en 'Sábado Deluxe' que estaba muy preocupada por su mascota. La presentadora ha indicado que tiene que llevarla al veterinario porque está teniendo problemas con sus dientes. "Uno le ha crecido mucho y se lo hinca. No puede comer y se está quedando muy delgada", ha explicado visiblemente preocupada por la situación de su chinchilla.

Al parecer, su mascota debería afilarse sus colmillos con el heno que ella le da. Sin embargo, parece que no lo está haciendo correctamente y ahora van a tener que operarle. "Le estamos dando papilla porque necesita ganar peso para la operación" le ha indicado a Belén Esteban.

Lo que la colaboradora no esperaba al desvelarle a sus compañeros esta noticia, era que iba a desembocar en que tuviese un nuevo mote. Ahora, para ellos, la presentadora de 'Socialité' se ha convertido en "chinchiMaría". Todo después de que María Patiño decidiese intentar poner la misma cara y gestos que hace su chinchillas.

Sin duda, un método que le ha ayudado a darle calabazas a José Luis, el padre de la concursante de 'LIDLT', Marina. Al parecer, él ha quedado rendido a sus pies y ella ha tenido que dejarle claro que "está muy enamorada" de otra persona. Para finalizar, le ha mostrado cómo se comportan las chinchillas para aparearse.

