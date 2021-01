Amor Romeira es la reina del cotilleo, no tenemos dudas y sí muchas pruebas. Ella misma ha contado este fin de semana en 'Socialité' un suceso muy feo ocurrido entre dos reinas del 'reality': Adara Molinero y Marta Peñate. Al parecer, Adara y Marta han protagonizado un altercado en el centro de Madrid con empujones e insultos incluidos. "El destino quiso que se encontraran", ha declarado Amor, "Adara en el momento en el que vio a Marta fue a por ella y le empezó a decir de todo, 'hija de ***, te voy a arrastrar, voy a por ti...".

Según su versión, Adara estaba muy alterada mientras Marta le pedía que se relajase, pero de eso nada: "Me ha hecho mucho daño", gritaba la ganadora de 'GH VIP'.

"Yo estaba tranquila por primera vez en mi vida", ha confesado Marta. Unas palabras que corroboran testigos de la escena, según ha desvelado 'Socialité'.

Marta ha dado su versión de los hechos explicado que se encontraron por la calle y que se pelearon. En un primer momento, la canaria afirmaba que no habían "llegado a las manos", pero más tarde ha añadido que Adara la empujó y que, hasta que ella no sacó el móvil para grabarlo, la madrileña no se calmó, "claro, yo le dije: 'Ahora no me dices nada porque estoy grabando'".

Marta dice que no busca polémica, pero se hace un directo criticando a Adara pic.twitter.com/ferRVgUTul — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) January 30, 2021

Marta ha querido señalar que su enfrentamiento viene de antes: "Ella se equivocó en su momento por insultarme cuando yo era amiga de Sofía y yo después me pasé con ella", asumiendo que tiene su parte de culpa: "Creo que las dos hemos pecado, no creo que haya pecado yo sola". Ha confesado que piensa que "no llegaron a las manos" gracias a ella.

De momento Adara no se ha pronunciado al respecto, pero seguro que esta historia da para más...

