Lola Mencía parece otra respecto a la que era hace unos meses, todo gracias a unos retoquitos estéticos, y es que si nos dieran la oportunidad de hacernos unos retoquitos estéticos, ¿quién diría que no? La que dijo un 'sí' rotundo fue la concursante de 'La isla de las tentaciones 3': la leonesa no dejó pasar el momento de verse más guapa justo antes de marcharse al reality, y aunque se grabó el pasado verano, ha sido ahora cuando ha contado todo lo que se hizo para verse mucho más guapa en la tele... y no veáis qué lista más larga: tratamiento en el pelo, limpieza facial, retoques en la cara... todo era poco antes de marcharse a República Dominicana, aunque tenemos que ser sinceros: ella ya es guapa, pero tras todo esto, aún más.

Una de las cosas que más le ha servido ha sido el tratamiento de bótox y el 'milkintensive' para el pelo, que hidratan en profundidad y acaban con el encrespamiento (algo contra lo que todas hemos luchado en las zonas de playa), y además ha añadido el tratamiento 'meraki', que intensifica la hidratación, y un alisado con keratina. Vamos, que si en el reality no parece Mel B, de las 'Spice Girls', con su pelo afro, es por todo esto...

Lola Mencía Instagram

En la cara tampoco se ha quedado corta, tal y como hemos visto en sus stories: una buena limpieza facial era indispensable para eliminar impurezas, espinillas y puntos negros, y dejar la piel preparada para lo que vino después: el tratamiento con oxígeno 'booster vip O2', que purifica, desintoxica y protege; la radiofrecuencia, que tiene un efecto 'flash' en el rostro y atenúa rojeces y arrugas; otro tratamiento total para renovar la piel y equilibrarla y además un peeling químico, que ayuda a la regeneración de las capas superiores de la piel, y que vuelva a salir renovada. Vamos, que de antes a como la vemos ahora, ¡Lola es otra persona!

