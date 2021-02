Macarena le ha confesado a Rafa con quién tendría una aventura.

La novia de Rafa Mora recibe la visita de su ex novio Ian, con el que le fue infiel al valenciano.

Macarena Millán se quedaba sola, por un momento, en el 'pisito' de 'Solos' y ha aprovechado para confesar algo muy íntimo de ella, sus aventuras sexuales. Rafa Mora se ausentaba para acudir a trabajar a 'Sálvame' y mientras, a su novia le hacía una visita de lo más embarazosa: su ex novio Ian, con el que presuntamente le fue infiel a Rafa.

La conversación entre ambos ex no es que fuese de lo más calmada. El tema de las infidelidades salía a relucir y Macarena sigue negando que le fuera desleal a Rafa con Ian, sin tener en cuenta que el polígrafo dictaminase que mentía. Aquí llegaba la gran revelación de la ex pretendienta de 'MyHyV'. La prometida de Rafa reconoce que tuvo algún que otro encuentro, pero matizaba que fue antes de su relación con el colaborador.

"Antes de estar con Rafa yo llevaba más de medio año soltera. Si yo estoy soltera a lo mejor he quedado tres veces contigo. Soy una chica que solo se ha acostado con sus parejas. Me he acostado con cuatro chicos en mi vida. Rafa es el cuarto. Yo para quedar con otro chico, pues quedo con mi ex, está claro", le replicaba la joven a su ex.

"Nunca te he tratado como una cualquiera", le decía Ian, y es que él se cree el discurso de Macarena. Piensa que es buena chica, que es una mujer que intima con sus parejas, no con chicos que acaba de conocer, por lo que no entiende porque se altera tanto cuando sale la conversación. Puede ser que al ver a Ian, a Macarena se le revolviese todo lo pasado y los problemas que tuvo con Rafa: "Es que no sé que haces aquí. No me gustan tus valores". Al principio estaba algo nerviosa por la presencia del joven, pero más tarde sacaba su fuerza y seguridad. ¿Qué habrás pensado Rafa de esta visita?

