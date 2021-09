Steisy es una máquina de hacer dinero, y es que desde que saliera de la tele y se convirtiera en influencer en las redes sociales gracias a su desparpajo, no le ha faltado el pan, ni tampoco los lujos: se ha comprado un piso y está buscando otro; mantiene junto a su novio un casoplón en plena Gran Vía de Madrid; se ha marcado un viajazo a Kenia con su novio; presume de ropa de firmas como Versace... ¿pero de dónde saca el dinero? Fácil: de las redes sociales, pero no sólo por colaboraciones...

Steisy ha encontrado un filón en vender su vida más privada: la joven granadina ha tenido durante mucho tiempo una cuenta en OnlyFans donde sube contenido subido de tono y por el que cobra a cada suscriptor 50 euros (y tiene varios cientos, o sea que echad cuentas...). Además, sus colaboraciones en Instagram le dan también mucha pasta, y su canal de MTMad le va estupendamente... pero Steisy quiere ampliar sus negocios, y ahora ha visto la gallina de los huevos de oro ¡vendiendo bragas usadas!

Ha confesado en su canal que ha oído a muchas chicas decir que se embolsan una buena cantidad de dinero que les da para vivir bastante bien sólo por vender por internet a personas fetichistas su ropa interior, y tras investigar por internet, ha dado con una página especializada: "Hay que enseñar que llevas puestas las bragas realmente con una foto y un vídeo corto", ha contado. También ha hecho un estudio de mercado a ojo viendo sobre qué precios se suelen vender: "No veo ninguna más cara de 30 euros. Además, justo ahora estoy con la regla. No las voy mandar con el 'manchurrón', pero las hormonas están ahí trabajando... Pues yo las voy a vender a 50, que además son de Victoria's Secret, y mi chichi huele gloria bendita", ha bromeado. ¿El motivo? Va a aprovechar su fama para cobrar más. ¡Para que luego digan cosas sobre la inteligencia de los tronistas...! Esta chica tiene ojo para los negocios...

Además, Steisy ha echado cuentas si llega a vender sólo unas bragas a la semana: "He estado pensando que vendiendo sólo unas por 500 euros a la semana me gano 2.000 pavos al mes", ha contado. Pero al final ¿se ha atrevido a llegar hasta el final?

Hablando de Steisy, evidentemente sí: se ha hecho sus fotos, y para ello también ha dado un gran consejo: "Para estas cosas, cuanto más 'castiza' y menos posada sea la foto, mejor. A la otra persona le gusta que sea natural, tener la sensación de que puedes ser su vecina, que puede estirar la mano y agarrarte", explicaba mientras posaba en su sofá junto a un ventilador.

"Me voy a forrar"

A Steisy le ha empezado a volar la imaginación en cuanto se ha puesto a rellenar las características de las bragas que quería vender, especialmente con el tiempo de uso: "¡Madre mía, hasta 3 días!", se sorprendía. "A mí no me huele mucho, así que igual voy a tener que tenerlas mucho tiempo puestas... ¡o incluso después de f*llar, con eso oliendo a sexo...! Buah, me voy a forrar", ha dicho viendo claro el negocio, porque las primeras ¡las ha puesto a 450 euros! ¿Habrá quién se las compre? "Si funciona os contaré qué tal por si a alguien le interesa, y mientras alguien te critica, tú te vas de vacaciones", ha sentenciado justo después de apuntar: "Por la vergüenza no voy a dejar de ganar dinero".

