Dakota Johnson le roba el primer puesto en el ranking semanal de horrores de famosos a Katie Holmes.

La actriz revoluciona el concepto de 'chandalismo' con su último look.

¡Gracias, Dakota Johnson! Si habitualmente estamos enganchados al ranking semanal de horrores protagonizados por rostros famosos a este y otro lado del charco, esta vez estamos como niños con zapatos nuevos. ¿Por qué? Porque esta vez casi parece que tenemos dos secciones en una: el horror con las famosas peor vestidas. Sí, como lo lees, y es que Dakota Johnson bien podría ser la protagonista en los dos lados y todo por culpa de su look.

La actriz, hija de Melanie Griffith y de Don Johnson, ha acaparado toda nuestra atención al descubrirnos un nuevo concepto de ese 'chandalismo' que tanto nos gusta y del que, hace poco, presumía también hasta C. Tangana. ¿Cómo lo ha hecho? Uniendo dos prendas totalmente opuestas como son un pantalón de chándal con ¡un abrigo de piel!. ¿Es o no es suficiente para llevar a Dakota directa al primer puesto del ranking de horrores. Pero ojo que tenía serios competidores...

Dakota Johnson revoluciona el 'chandalismo'

Gtres

Muchos fueron los que criticaron la trilogía en cine de ‘Cincuenta sombras de Grey’, pero tenía una cosa buena: lo mismo alguien debería haber atado a Dakota Johnson y obligarle a preguntarse si de verdad quería salir a la calle con abrigo de piel y mocasines ¡con chándal!

Cindy Lauper

James Devaney

Con los años que lleva en la música Cyndi Lauper, ya debería saber de la importancia de controlar el tono para no causar serios daños en las cuerdas vocales. ¡Hay madres histéricas que gritan menos!

Willy Bárcenas

Daniel Gonzalez GTRES

Lo mismo Willy Bárcenas debería posar en los photocall sobre un ‘taburete’, porque cuando lo hace en pie adopta esta pose tipo ‘mi padre salía así en las fotos en los 70, ¿qué pasa?’ que tiene delito...

Lily Rose

Gtres

Lily Rose, la hija de Johnny Depp y Vanesa Paradis, nos representa a todos. Ese momento, tras dos semanas de dieta, que te dices: ‘¿Y si me la salto’?

Donald Trump

GTRES Patrick Semansky

Donald Trump es de las pocas personas que sonríen y dan miedo... No estará en la Casa Blanca, pero se fue prometiendo que lograría volver... Repetimos: Donald Trump es de las pocas personas que sonríen y dan miedo...





