¿Crees que Rafa Mora y Macarena Millán están preparados para tener hijos? La pareja lleva tiempo hablando de afianzar su relación, y desde el año 2018 a ambos les ronda la cabeza tener hijos: ya se han mudado a una casa juntos, planeaban casarse (aunque con la pandemia lo han tenido que aplazar a 2021), y ahora no sólo es que quieran tener un bebé, es que ¡ya han tenido TRES! Lo que leéis, pero no os asustéis: Macarena no ha dado a luz en directo. Ni siquiera estaba embarazada. Es sólo que en el reality 'Solos' han aprovechado que ellos quieren ser papás para ponerles a prueba... y les han entregado nada menos que trillizos.

La pareja tendrá que estar unos días dándoles todos los cuidados a los muñecos como si fueran reales: darles de comer, cambiarles los pañales, echarles a dormir, levantarse por la noche si lloran o si necesitan la toma... Vamos, que esto sólo puede salir de dos maneras: o les pica aún más el gusanillo, o definitivamente se les va la idea de ampliar la familia de la cabeza...

Mediaset

Una pareja feliz

Tras mudarse a su casoplón a las afueras de Madrid, Rafa y Macarena están ya listos para dar un paso más en su noviazgo, y es que son ya 5 años de relación: en 2018, Rafa ya nos desvelaba que sus hijos se llamarían "Rafita y Lucía", y es que a pesar de las deslealtades de ambos por el camino, ahora están más fuertes que nunca. ¿Veremos a Rafa con un pequeño (o dos, como él mismo planea) en sus brazos?

