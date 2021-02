Pablo motos hace historia al faltar por primera vez al programa en 15 años

Nuria Roca confiesa qué es lo que siempre esperó que hubiese hecho Maluma

Nuria Roca se ha estrenado como presentadora de 'El Hormiguero'. Pablo Motos ha hecho historia faltando por primera vez al programa en 15 años y parece que la colaboradora ha conquistado a los espectadores con su sustitución. La mujer de Juan del Val ha tenido que entrevistar por videollamada a Maluma, con quien ha compartido algunas confidencias. Al parecer, la colaboradora mantenía la esperanza de que el cantante hubiese hecho algo que a ella le habría hecho mucha ilusión, y no ha dudado en decírselo. "Yo siempre fantaseé con que hubieses visto un 'stories' que publiqué con una de tus canciones", ha reconocido entre risas.

El cantante ha reconocido que no recuerda haberlo visto pero le ha pedido que vuelva a publicar otro para poder verlo y reaccionar. Un momento que ha puesto más nerviosa, si cabe, a Nuria Roca, que momentos antes ya había confesado estar "taquicárdica" por tener que presentar el programa, un hecho histórico para el que ha estado a la altura.

Antena3

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante su entrevista, Maluma también ha hablado sobre el avión privado que ha decidido comprarse hace poco tiempo. "Acabo de cumplir 27 años y con el dinero que he ganado con tanto trabajo puedo hacer lo que yo quiero", ha recalcado, contestando de forma indirecta a todos aquellos que han criticado esta compra.

El cantante ha indicado que él lo que más quiere es poder disfrutar de su vida y hacer con ella lo que quiera. Además, ha confesado que ya le ha puesto nombre a su avión. "Se llama el gallinazo", ha reconocido entre risas. Precisamente al hablar sobre nombres, el cantante ha sorprendido al desvelar el nombre artístico que descartó ponerse. "Me iba a poner JLu porque me llamo Juan Luis, pero lo descarté.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io