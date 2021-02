Así fue el primer día de colegio de Stormi, ¡alucina con su mochila de 10.000 euros.

Las emotivas felicitaciones de Kylie y Travis a su hija.

Stormi, la hija de Kylie Jenner, está de celebración. Desde que nació no ha parado de recibir mimos y sorpresas ni un solo día. Y ahora más porque Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner, cumple 3 añitos y, evidentemente, su madre ha estado ahí para que a la pequeña millonaria no le falte de nada en este día tan especial. La pequeña del clan Kardashian ha compartido con su séquito de seguidores unas fotos en donde se refleja todos los momentos que ha vivido con su hija estos tres años. También le ha dedicado un emotivo mensaje.

"Gracias Dios por enviarme esta pequeña alma. Hoy lloro porque no puedo detener el tiempo", comenzaba escribiendo la empresaria. Kylie está nostálgica porque su bebé se hace mayor, y todas esas primeras veces se van agotando. "Estoy emocionada de verte convertirte en la chica especial que sé que serás y todas las cosas increíbles que sé que harás. Feliz cumpleaños a mi bebé para siempre!!!!"

Kylie y Travis dieron la bienvenida a Stormi en 2018, después de un embarazo súper secreto que pilló al mundo por sorpresa. Desde su nacimiento, las cámaras han estado muy pendiente de los movimientos de la pareja y de su pequeña, y es que es, de la nueva generación de Kardashian, la niña más consentida y admirada por la prensa.

Su padre, el rapero Travis Scott, también celebró a su manera el cumpleaños compartiendo en redes sociales dos preciosas fotos en blanco y negro. "3 es más grande que 2. 3 años más de amor. Feliz cumpleaños a mi tormenta", escribía como título de esas maravillosas fotos. Stormi no olvidará jamás este cumpleaños, al igual que los anteriores, donde su madre siempre ha hecho lo posible por, pese a su corta edad, que no le falte de nada.

