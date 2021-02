Cuándo escuchas algo de Amor Romeira, ¿qué se te viene a la cabeza? El pensamiento más normal es que todos consideran a Amor como una mujer de lo más sensual. Sus apariciones en televisión son de lo más sorprendentes, ya sea por los outfits que escoge o la forma de expresarse, pero en sus redes no es menos. Esta vez ha sorprendido a sus más de 300.000 seguidores con una baile muy sexy.

La ex gran hermana aparece bailando con un pijama de Bugs Bunny y tratando de aparentar que no ha roto un plato en su vida, cuando de repente...¡de ángel a demonio! Amor se transforma en una silueta provocativa con un baile muy provocativo.

Ella misma pone como título al video: "Ángel o Demonio, ¿Cuál os gusta más?". Este 'trend', como se le llaman a los bailes de la plataforma de 'Tik Tok' es muy utilizado por los amantes de las redes, y Amor ha querido unirse. Sus seguidores han corrido ha dejarle buenos comentarios a la colaboradora como: "Qué cuerpo de Diosa", "Eres una diva canaria", "Demonio siempre Amor! Se pasa mejor", entre otros.

Está encantada con su nuevo físico, y es que Amor ha pasado por quirófano para remodelar su silueta. La canaria se ha hecho una liposucción y muy orgullosa, daba todos los detalles de este nuevo cambio por sus redes. "Mis amores aquí os dejo un resumen de todo el proceso de mi cirugía de liposucción con transferencia en los glúteos", es exactamente lo que se ha hecho Amor. Y en el nuevo vídeo podemos apreciar que todo está perfectamente en su sitio. Hace relativamente poco que la ex gran hermana perdía a uno de los pilares fundamentales de su vida, a su madre, y poco a poco parece que se está recuperando de este duro golpe. Ella, pese a los problemas y conflictos por redes, se mantiene fiel a su esencia.

