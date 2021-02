La ruptura con Tom Brusse todavía sigue afectando a Melyssa a día de hoy

Así fue el tenso reencuentro en un plató de Melyssa y Tom tras meses sin verse

Melyssa Pinto ha confesado en su canal de MTMad que su relación con Tom Brusse aún colea, y que aquella dolorosa ruptura le está afectando en la actualidad con su nuevo novio, Manuel. La joven se ha querido sincerar con sus seguidores en un pequeño consultorio online para solventar dudas y problemas de parejas basándose en su propia experiencia, pero al final tanto rebuscar entre los recuerdos ha acabado por hacer aflorar antiguos sentimientos... ¡y se ha terminado confesando delante de todos!

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado que en sus rupturas ha pasado por todos los estadios, y que siempre piensa que se va a acabar el mundo, pero con la experiencia ha descubierto que la vida sigue: "Yo también he pasado por esa etapa de ‘por qué no me olvido’, pero es que tampoco hay una fecha determinada para que eso pase. Dad tiempo a la sanación. Ocupad vuestro tiempo en cosas que os hagan felices y que os realicen como persona, y dejad que todo pase".

El gran consejo de Melyssa ha sido que es mejor aceptar los momentos de bajón, porque son los que ayudan a curar el corazón: "Yo me he pasado días llorando en mi habitación porque no aceptaba (la ruptura), pero no podemos permitirnos que nuestra vida acabe por una persona que además nos ha hecho daño. Dolerá más o menos, pero tenemos que aceptar interiormente que hay que dejar a esa persona ir". Y a pesar de que quería dejar fuera de este consultorio su relación con Tom, finalmente se ha abierto sobre ella: "Me pongo nerviosa al hablar de este tema, porque mi herida todavía está abierta y siento dolor, pero he aprendido a canalizarlo, y cuando tengo esos momentos de bajón acepto que debo tenerlos para poder seguir curándome, y entonces empiezo a estar mejor. Pienso en lo que tengo ahora mismo y creo que es un aprendizaje".

A pesar de todo, Melyssa ha dejado claro que no hay que lanzarse a una relación tan pronto como lo hizo ella, porque o pasar ese "luto" le está afectando ahora: "Debí darme un tiempo, porque que mi herida siga abierta está afectando a mi relación, aunque Manuel lo sabe y empatiza conmigo", ha revelado.

Su gran consejo contra los celos

Los celos son uno de los grandes males en las relaciones, y es que, a pesar de que haya quien los defiende escudándose en que demuestran que la otra persona te importa", no son más que un reflejo de las propias inseguridades, y Melyssa tiene claro que, aunque ella ha sido muy celosa, está trabajando en ellos, porque eso significa trabajar en la confianza: "Yo también soy celosa, aunque ya no tanto. He intentado tomármelo todo con un poco más de calma. Una persona que quiero mucho me dijo: 'que tú tengas celos, ¿va a cambiar que una persona te sea infiel? No, porque si lo quiere hacer, lo va a hacer', y es verdad: ¿para qué preocuparnos antes de que pase algo?", se ha preguntado sabiamente.

