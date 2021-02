Diego y Carla Barber continúan con su intensa historia de amor, y podrían estar listos para dar 'el paso'

La doctora estética no ha dudado en confesar sus intimidades más personales

¿Están ya pensando en boda Diego Matamoros y Carla Barber? El colaborador de televisión y la doctora estética no pueden negar que son dos personas muy impulsivas, y eso, unido a que su relación va viento en popa, podría traducirse ¡en que nos iremos de boda en cuanto la pandemia empiece a remitir! El hijo de Kiko Matamoros se ha abierto en canal en su plataforma de MTMad, y no ha tardado en contestar con todo lujo de detalles si piensa pasar por el altar de nuevo: "Si todo sigue así, sí. Creo que he encontrado a la persona perfecta para compartir mi vida", ha confesado Diego.

El joven, a sus 34 años (este año hará los 35) ya ha pasado en una ocasión por el altar, y la cosa no salió muy bien, así que la boda tiene condiciones: "Es cierto que este paso sólo lo daría dos veces en mi vida: ya lo he dado una vez, me ha salido rana… y creo que me casaría una vez más. Más de eso no: me parecería ridículo", ha revelado Diego, que aunque también espera que su novia se lo pida, sabe que no es el momento: "llevando tan poco tiempo, no me casaría, ¿estamos locos?". Quizá no se acuerda de que cuando se comprometió con Estela Grande apenas llevaba unos meses saliendo...

A la vez, Diego ha querido desmentir los rumores de ruptura con Carla que cada cierto tiempo se extienden como la pólvora al no verles juntos en las redes sociales: "Cada vez que no colgamos fotos ya es que no estamos juntos. Muchas veces estamos juntos y no muestro nada. Yo soy partidario de no mostrar todo en las redes sociales, soy más celoso de mi intimidad. Aunque salga en la tele o tenga este canal, muchas cosas prefiero reservármelas para mí", ha confesado.

Así habla de su padre

la relación del joven con su padre, Kiko Matamoros, tampoco ha sido un camino de rosas, pero desde la separación del patriarca de Makoke, todo ha ido mejorando, hasta hoy, que ya se llevan estupendamente: "Me llevo bien con mi padre. Hace ya tiempo que tenemos una muy buena relación. Nos mandamos mensajes entre semana, vemos cómo estamos… todo lo que era imposible hace un año, ahora sí. Nunca digas nunca...".

