Rafa Mora y Macarena Millán llevan unos cuantos días siendo concursantes de 'Solos' y lo están pasando genial. Les preocupaba el hecho de pasar tanto tiempo juntos sin ninguna distracción, pero lo llevan bien. Todo parece idílico y un concurso fácil, pero no es así. En el tema de la intimidad como pareja, a Rafa se le está haciendo eterno el concurso.

La pareja lleva un actividad sexual muy intensa y en el pisito las cámaras son otras inquilinas más. Marta Peñate visitaba por sorpresa a la pareja, mientras a la vez, hacían una conexión con 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La que fue participante de 'La isla de las tentaciones 2', muy curiosa ella, le preguntaba a Rafa sobre cómo llevan sus encuentros tórridos dentro del pisito. Macarena es firme con su decisión: "mientras haya cámaras no va a tener intimidad". Rafa le ha propuesto a su chica ir a la ducha, pero ella se mantiene fuerte y lo lleva bastante bien, al contrario que su pareja.

El que fuera tronista de 'MyHyV' lo lleva mucho peor, de hecho confiesa que tuvo una conversación con su amigo Kiko Rivera, ya que el cantante estuvo con su mujer en 'GH DÚO' ¿Y cuál ha sido el consejo del hijo de Isabel Pantoja? pues uno de lo más simple: "Que te metas en la ducha y te desahogues".

Las anécdotas de esta pareja son únicas. Ambos son muy amigos, se nota que están muy unidos y ahora que están expuestos 24 horas a la cámaras, podemos ver la buena sintonía que tienen y el amor que siente el uno hacia el otro, pese a que siempre se rumorean cuernos de ambos. Ellos intentan hacer caso omiso a las opiniones de la gente, y disfrutan de esta nueva oportunidad de trabajo que les ha salido. La abstinencial sexual no está tan mal cuando, por otro lado, consigues 'dinerito'.

