Gustavo y María Lapiedra están en una nube desde que nació su pequeña, Mía

Ahora, la pareja saca tiempo para hacer divertidos vídeos en las redes

Dicen que ser padre es una jornada a tiempo completo las 24 horas del día, pero algunos, como Gustavo González y María Lapiedra, consiguen sacar tiempo entre toma y toma para divertirse un poco, aunque sea en casa. La pandemia ha hecho que lo máximo que salgamos de casa sea para ir a comprar, dar una vuelta o hacer recados, así que tantas horas en casa hay que amortizarlas como sea, y la pareja de colaboradores ha conseguido encontrar un entretenimiento: ¡los bailes de TikTok!

Nunca pensamos en ver a Gustavo, un tío serio donde los haya, relajarse de esa manera con vídeos 'chorras', pero parece que su relación con María y su nueva paternidad han hecho que se tome la vida un poco menos en serio, y así de contento le hemos visto siguiendo la coreografía. Vale, sí, todavía le hace falta pulir los movimientos, pero oye, ¡por algo hay que empezar!

La pareja no es la primera vez que sube un vídeo bailando, y hasta han incluido a la pequeña Mía: al son de los Backstreet Boys, se dan azotitos en el culo y acaban con beso. Ha sido su particular manera de seguir uno de los bailes que se han convertido en tendencia en la aplicación más famosa del 2020... y parece que estos no van a parar en 2021. Sea como sea, ¡nos encanta verles tan felices!

