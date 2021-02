Yoli Claramonte se emociona al recordar su historia de amor con Jonathan. En la entrega semanal de su 'vlog' en Mtmad 'Yoli, yo sí te quiero', la que fuera concursante de 'GH 15' viaja al pasado de la mano de Pepa Álvaro, directora de casting de Zeppelin, responsable del reality, y ambas han estado recordando cómo fue el paso de Yoli por el concurso y todo lo que supuso para la joven. Hablar del concurso de Yoli es recordar que fue con su prima y que allí encontró el amor de la mano de Jonathan con quien rompió en diciembre de 2019 tras varios años de relación y una niña en común.



Entre Yoli y Jonathan ha habido de todo pero su relación dentro de 'GH 15' fue muy diferente. Aunque ella se enamoró de él desde el principio y a él le costó un poquito más, ahora gracias a unos vídeos ha rememorado su aventura en 'GH' .

Entre lágrimas al ver el vídeo de presentación de ella y Jonathan, Yoli confesaba: "Fue muy bonito lo que viví ahí. Es increíble ver esto y de cómo me ha cambiado la vida desde entonces". Casi no tenía palabras al ver todas las imágenes con su ex y padre de su hija. Ella, desde el principio se coló por el surfero, pero su amor no era correspondido.

"Pasamos momentos increíbles dentro y fuera. Es una persona a la que tengo mucho cariño, pero hoy pienso lo que en su día dijo Alejandra", y es que en 'GH', su prima ya les advertía que la que iba a sufrir por esta relación iba a ser Yoli. "No estaba enamorado de mí", confesaba tajante la joven que, gracias a Jorge, ha pasado página.

Yoli se da cuenta de que luchaba por amor pero que ese amor no era recíproco. Yoli no ha parado de llorar recordando su pasado. Es algo que le remueve mucho por dentro: "Ahora sí que sé lo que es el amor real. Si volviese para atrás avisaría a mí 'yo' del pasado". Ahora Yoli confiesa vivir en paz y mucho más segura con Jorge, y pronto serán padres de una niña.

