¿Cuánto dinero tendrá Asraf Beno para poder permitirse los caprichos que se da? Es una pregunta recurrente sobre nuestros famosos, y aunque probablemente nunca lo sepamos, imaginárnoslo todavía sigue siendo gratis... y en el caso de Asraf e Isa Pantoja, no les debe de ir nada mal a juzgar por el tren de vida que llevan: hoteles de lujo, tratamientos caros, coches de alta gama... todo es poco para tener una vida cómoda y placentera, pero hasta en los pequeños detalles se gastan su buen dinero. De hecho, el modelo no ha tenido reparo en compartir en Instagram su último capricho, que cuesta la friolera de 239 euros (y rebajado de 279, ojo). ¿Qué es? Pues ni más ni menos que un cepillo eléctrico...

Cualquier hijo de vecino diría que menuda locura, pero el cuidado de los dientes es una de las obsesiones de Asraf (de ahí que los tenga tan blancos y tan bien colocados), y por eso no le duele gastarse la pasta en buen cepillo. ¿Y está justificado el precio? Eso ya entra dentro del criterio de cada uno, pero desde luego la tecnología que lleva hay que pagarla: funciona por vibración (no por rotación, como los clásicos), tiene tres niveles de aviso según la presión con la que te laves, te hace un 'mapeo' de la boca en 3D para luego decirte si te has lavado bien la boca por todos los recovecos; tiene 7 modos de lavado diferente... ¡y hasta te dice 'hola' cuando lo enciendes!

Desde luego, para unos puede ser un gasto inútil, mientras que para otros una buena inversión. ¿Tú qué opinas?



Apartado de la polémica familiar

El clan Pantoja está pasando, probablemente, por uno de los peores momentos de su historia, y es que la guerra entre Isabel y su hijo, Kiko, está empezando a salpicar a otros, como Isa, Anabel el tío Agustín. Irene Rosales sí ha querido pronunciarse en más de una ocasión, pero Asraf, por el momento, prefiere seguir callado, aunque no sería la primera vez que carga contra la familia y alucina públicamente con cómo son las cosas de Cantora hacia adentro...

