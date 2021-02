¡Menudo dramón ha tenido Marina, de 'La isla de las tentaciones', en sus redes sociales! La concursante ha alcanzado la máxima popularidad tras su paso por el reality, pero ni siquiera la fama que está ganando le ha servido para sufrir uno de los problemas a los que nos enfrentamos todos: que nos veten. Y es que Marina, después de un montón de tiempo esforzándose en las redes sociales por ganar seguidores, subiendo contenidos asiduamente, currándose las coreografías de sus bailes... al final ¡ha perdido su cuenta de Tik Tok! Así lo contaba ella misma desde otra red social, Instagram, con mucha penita: "¡Gente! Me han bloqueado la cuenta de Tik Tok y me he tenido que crear una nueva", escribía a sus más de 200.000 seguidores para que la volvieran a seguir.

Así, su nuevo usuario pasa a ser @garciarodmarina, y aunque espera que le devuelvan su antigua cuenta, por el momento tendrá que tirar con la nueva, en la que hace unas horas contaba con sólo 22 seguidores. Aunque parece que el llamamiento ha surtido efecto, porque cuando se escriben estas líneas ya tiene más de 15.000. ¡En menos de 24 horas! Aunque claro, también ha vuelto a lo grande, primero con un video de su hermano pequeño y luego otro creando una coreografía con el momentazo viral de Lucía en 'La isla de las tentaciones' y su 'Manuel, la manita relajá':

La chica del momento

Marina se está convirtiendo a pasos agigantados en la próxima 'niña mimada' de la tele: ha dado juego en el programa desde el minuto 1 siendo, además, una de las concursantes más anónimas, y no ha tardado nada en elevar sus seguidores por encima de los 200.000, sólo por detrás de Lola (aunque ella ya era conocida tras su paso por 'MYHYV'). No nos extrañaría que poco a poco la veamos cada vez más en la tele, porque belleza y salero le sobran... aunque tiene a quién parecerse, porque sus padres ¡también se han subido al carro!

