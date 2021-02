Indo, el perro de Laura Matamoros, fue un regalo de Benji al poco de empezar a salir

La mascota ha acompañado a Laura en los momentos más importantes de su vida

Noticias tristes las que nos trae Laura Matamoros esta vez, y es que la ex gran hermana VIP e influencer ha perdido a su perrito, Indo. Totalmente abatida, Laura ha querido despedirse de él en las redes sociales dándole un último adiós, y es que el bulldog había sido casi como un hijo más. Así mismo lo ha confesado ella en Instagram, donde ha querido recordarle colgando una foto suya con el perrito, junto a un bonito texto lleno de sentimiento y amor hacia su perro, que ahora ha fallecido.

"Llevo toda la mañana pensando en cómo contaros lo que siento ahora mismo. Estoy totalmente triste, intentando sacar mi día de la mejor manera. Para mí, Indo ha significado mucho en mi vida: empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, cómo yo le llamaba: BEBÉ INDO) y acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas", ha empezado escribiendo Laura, que continuaba: "Poco le faltaba para hablar, porque cuidar nos cuidaba a todos. El cariño que me ha dado no lo puedo explicar, todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuándo nació Mati, cuándo Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar", ha recordado.

Sin duda, Indo dejará un hueco en la familia difícil de llenar, y es que el bulldog llegó a la vida de Laura en 2016, al poco de empezar a salir con Benji, y ahora, tan sólo 5 años después de llegar a su vida, se ha marchado para siempre: "Un perro característico y buenísimo, que de verdad no os imagináis el vacío que te deja cuando se va. Para mí, era más que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderíais tanto dolor y vacío que me ha dejado. Estás en el cielo de los perros ahora, bebéeeeeee!!! A pasártelo muy bien y a cuidarnos desde dónde estés 🙏🏾 Te vamos a echar muchísimo de menos", ha terminado Laura.

