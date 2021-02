Miguel Frigenti ha comenzado 'Sálvame' afirmando que no ha conseguido tener el encuentro que él esperaba con Anabel Pantoja. El colaborador ha confirmado que tras el fuerte enfrentamiento que protagonizaron, él ha intentado ponerse en contacto con ella, pero que nunca consiguió obtener ninguna respuesta de su parte. "Le he escrito un mensaje pidiéndole disculpas por las formas, lo ha leído y a día de hoy no me ha contestado", ha afirmado. El periodista ha explicado que, aunque él no lo exprese en plató, estos enfrentamientos le afectan mucho y que luego terminó en casa con una mala sensación.

Anabel Pantoja, con gesto serio, ha asegurado que todo lo que ha dicho Miguel Frigenti es cierto y que ella no ha querido saber nada de él porque le hizo mucho daño con sus declaraciones. "A mí me hizo mucho daño y yo considero que no tengo que saludarle. Agradezco que me haya pedido disculpas, no tiene por qué arrastrarse ni mucho menos, pero a mí me dolió muchísimo", ha indicado.

Telecinco

Además, en ese momento ha recalcado que es no quería arreglar las cosas con él y que ya no volverían a tener el contacto que tenían antes. Sin embargo, pocas horas después, parece que las cosas han cambiado, y es que el colaborador le ha sorprendido haciéndole una gran proposición.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todo ha surgido después de que la sobrina de Isabel Pantoja viviese una de sus tardes más duras en el programa. La colaboradora ha confesado que se siente muy sola en Madrid cuando debe quedarse varios días allí por trabajo. "Cuando vengo hay muchas veces que me paso las tarde sola en el hotel", ha indicado llorando. Miguel Frigenti, conmovido por sus palabras, ha querido ayudar a su compañera a pesar de sus diferencias, y le ha ofrecido su casa para que vaya allí siempre que quiera. "¿Lo dices en serio?", ha preguntado Anabel muy sorprendida.

El colaborador ha asegurado que no quiere ver cómo ella se siente así de sola en la capital y que hará todo lo posible para que su estancia en la ciudad sea lo más confortable posible, alejando la sensación de soledad que tiene. Sin duda, una bonita forma de enterrar de una vez por todas el hacha de guerra. ¿Cuánto tiempo les durará?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io