Violeta Mangriñán llevaba un tiempo desaparecida de los focos para la presencia a la que nos tiene acostumbrados. La influencer no había publicado ningún capítulo nuevo en 'Ultravioleta' su canal de Mtmad desde antes de navidades y ya había quién andaba con la mosca detrás de la oreja. Sí es cierto que seguía publicando en sus redes, sin embargo poco más sabíamos de ella. Pero la novia de Fabio Colloricchio ha vuelto y lo hace repleta de energía, de planes, proyectos, buen rollo y optimismo. Eso sí, antes de anunciar qué es lo que se trae entre manos, Violeta ha explicado el motivo de su ausencia.

"He hecho un break un poco largo, pero lo necesitaba", comienza confesando. Durante ese tiempo, Violeta ha visto como su salud le daba un pequeño susto que la ha mantenido más callada de lo normal. "Estuve unos días malita del estómago en Navidades, ya sabéis que Supervivientes dejó una huella en mí y tengo la vesícula bastante delicada, pero los médicos por el momento me aconsejan no extirparla", explica.

A esos días malita se unía "la fastidiosa cuesta de enero" y seguía sin regresar al 100%. Un tiempo ausente que Violeta ha usado para cuidarse, ponerse en forma con entrenamiento diario que, según confiesa, le está haciendo sentirse bien y mejorar mucho los problemas que arrastra, y para tratar de dar forma a todo lo que quiere hacer en este nuevo año que es mucho...

"Por suerte, tenemos muchos proyectos entre manos", confiesa Violeta Mangriñán aludiendo a los planes que tiene con Fabio, planes entre los que incluso está irse a vivir fuera para poder desarrollar nuevos negocios. "Cuando uno quiere hacer cosas grandes tiene que pensar en grande y no ponerse límites. Hemos barajado la idea de irnos a vivir fuera, pero por ahora vamos a ser prudentes", explica.

A lo que sí se ha lanzado ya de lleno Violeta es a buscar un nuevo hogar. "¡Me voy a comprar una casa! Yo quiero invertir el dinero en una casa propia, poder decorarla a mi gusto y ahora puedo hacerlo independientemente de que el día de mañana nos vayamos a vivir fuera", cuenta.

¿Y qué tipo de vivienda busca? "Una casita de cuatro habitaciones que pueda tener jardín pequeñito y nuestra piscinita", es lo que quiere encontrar Violeta y para ello ya tiene cuatro casas en la lista para visitar aunque reconoce que quiere "mirarlo un tiempo y no hacerlo rápido".

Pero ojo que no es el único proyecto de la influencer que anuncia que se ¡va a trabajar a Dubai!. A Violeta y Fabio los han invitado a promocionar un hotel allí y además la influencer va a trabajar como modelo para una marca de bañadores. Vamos, que tras este tiempo de ausencia parece que ahora tendremos ¡Violeta para rato!

