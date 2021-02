Quim Gutiérrez ha revolucionado las redes con su última foto, y no es para menos, porque el actor ha posado en su perfil de Instagram con el torso desnudo. El conocidísimo actor ha subido la temperatura dejando atónitos a sus más de 250.000 seguidores con sus marcadísimos abdominales.

Quim aparece, en lo que se deduce que es su vestidor, sin parte de arriba marcando músculos. Luce sin camiseta, solamente utilizando como prenda básica unos pantalones tejanos deshilachados, enfrente de un espejo. Se le marca todo: abdominales, oblicuos, costillas, bíceps, tríceps y hombros. El escenario que tiene detrás Gutiérrez son americanas de todos los colores, fondo acertado para no distraer la atención de lo importante: ¡De su 'cuerpazo'! Aunque hubiese un unicornio detrás, nadie se daría cuenta. La foto del catalán ha reventado Instagram subiendo la temperatura en pleno invierno.

"No se puede estar así", "Nos vas a matar", "Hermoso"...son alguno de los comentarios que ha recibido el actor por parte de sus fans. No es la primera vez que el catalán sorprende por redes luciendo tu 'tipazo'. Quim, orgulloso de su cuerpo, suele subir este tipo de contenido a sus perfiles y claro, los fans no se pueden resistir. Ya sea sin camiseta o vestido, se nota que Quim se cuida y está más fuerte que el vinagre.

Con imágenes así, ¿cómo no se nos va a caer la baba? y la que tiene que estar flipando, pero a la vez disfrutando es su novia, la modelo de raíces granadinas y holandesas, Paula Willens. Comenzaron su relación en 2016 y el pasado año se comprometieron. Paula es una chica con suerte. Nada más levantarse puede ver a este dios del Olimpo a su lado, aunque no dudamos que él también ha triunfado con ella.

