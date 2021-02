Que Mariah Carey nos venda que su vida es ideal es una cosa, pero que realmente lo sea es otra, porque ahora ha recibido ¡una rica demanda de su hermana, Alison Carey! en todas las familias cuecen habas, sí, pero es que Mariah acaba de lanzar un libro, 'The meaning of Mariah Carey' ('El significado de Mariah Carey', traducido al español), donde habla de lo terribles que fueron su infancia y adolescencia: "Mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado al tirarme una taza de té hirviendo y trató de venderme a un proxeneta", ha revelado en este libro, donde además ha contado que uno de sus hermanos la maltrató físicamente y una de las parejas de su madre amenazó con matarla cuando ésta le dejó.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mariah no esconde su sufrimiento, e incluso ha llegado a decir que el hecho de contarlo al mundo ha sido profundamente "difícil y humillante", pero también "sanador". Y sanador para su hermana no sabemos si ha sido, pero desde luego humillante sí, porque ha justificado la demanda por 1 millón de euros que le ha puesto a Mariah por "infligir intencionalmente un inmenso estrés emocional", y por revelar cosas de su intimidad. En resumen: que sacar esto a la luz ahora le ha provocado mucha ansiedad.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A juicio de Alison, Mariah lo único que busca es "generar titulares sensacionalistas para promocionar el libro", y que lo ha hecho ahora de forma totalmente "desalmada y vengativa", así que habrá que ver lo que pasa con este caso, pero Alison de momento ha decidido representarse a sí misma en el juicio, mientras alega que Mariah no ha presentado ninguna prueba de esas acusaciones tan graves.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hermanos aprovechados

Fue hace unas semanas cuando Mariah contó en el podcast de la polifacética presentadora Oprah Winfrey que se había atrevido a lanzar el libro ahora por dos razones: primero, para "liberar a esa niña asustada dentro de mí. Es hora de darle una voz, de dejar que cuente su historia exactamente como ella la vivió", y segundo, para tratar de frenar a sus hermanos, a los que acusa de haber intentado aprovecharse de su fama desde el principio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io