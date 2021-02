Adara y Rodri no se ocultan y demuestran por redes todo el amor que sienten el uno hacia el otro. Este vez con un bonito detalle. Los rumores de crisis no pueden con la pareja, aunque ellos mismo confiesen que sus rupturas son más habituales de lo normal. Como la mayoría de las parejas jóvenes, las idas y venidas son frecuentes, pero todo lo arreglan con regalos, como el último que ha tenido Rodri con Adara.

El que fuera concursante de 'GH' le ha regalado a su queridísima novia un precioso ramo de rosas rojas. Adara presumía de detalle por sus redes sociales escribiendo en sus stories: "Te amo", mientras muestra un vídeo de las hermosas flores. Hasta ha hecho un destacado de Instagram con el detalle de su chico.

Instagram

No es la primera vez que vemos gestos de cariño entre la pareja. Rodri y Adara despedían el 2020 con un vídeo de lo más romántico. "Como esperábamos que fuese 2020 y como ha sido", escribía como título del vídeo, en dónde se puede ver cómo coge a chica en brazos mientras ella se ríe a carcajadas.

Pero de gestos y fotos románticas no va solo la cosa, y es que Adara y Rodri también tienen hueco en sus redes para mostrar su lado más 'hot'. Tras rupturas tormentosa con sus ex: Adara con Hugo y Gianmarco, y Rodri con Bea; Ahora disfrutan de lo que parecer ser una relación estable. Si un día normal le hace este detalle, ¿Qué recibirá la ganadora de 'GH VIP' para San Valentín? Alomejor para esa fecha, la pareja ya no están, pero nosotros no deseamos eso. Queremos que sigan disfrutando de su sincero amor siendo los demás cómplices de ello.

