Rocío Carrasco está a punto de comenzar su guerra judicial contra Belén Esteban y Olga Moreno.

Las dos demandas por la hija de Rocío Jurado tienen que acudir a declarar el 11 de febrero en el juzgado.

Rocío Carrasco parece que se ha propuesto preservar su intimidad a golpe de demandas. El próximo jueves 11 de febrero, la hermana de Gloria Camila se enfrentará a Belén Esteban y a Olga Moreno, que tendrán que declarar por un presunto delito de revelación de secretos. Ante esta nueva cita judicial, Rocío se muestra tranquila y sabe que siempre cuenta con el apoyo de su marido, Fidel Albiac.

Lejos de quedarse en casa, la pareja decidió distraerse y salir a comer con unos amigos por el centro del Madrid, al restaurante de Ramón Freixa. El abogado y su mujer estuvieron cuatro horas degustando platos y de divertida sobremesa y salieron del local para coger el coche y dirigirse a casa.



Como viene siendo habitual, Rocío se negó a valorar cómo se encontraba y tampoco quiso hacer referencia a una fecha muy triste en su calendario: el pasado 27 de enero se cumplieron 20 años del fallecimiento de su padre, Pedro Carrasco, víctima de un infarto.

Rocío Carrasco, dispuesta a ir hasta el final

Los que la conocen insisten en que la hija de ‘La Más Grande’ está totalmente volcada en la demanda penal que ha interpuesto a Belén y a Olga. Según publica el periódico ‘La Razón’, “Rocío piensa llegar hasta el final en este proceso. Está harta de que Belén hable de su vida privada en televisión. No se lo va a consentir”.

Desde el entorno de la colaboradora de ‘Sálvame’ aseguran que “su estado de ánimo está intacto. No se esperaba la demanda, pero sus abogados le han trasmitido que esté tranquila, que no irá a la cárcel”. Habrá que esperar a ver cómo se soluciona este último conflicto en los juzgados.

Rocío Carrasco contra Belén Esteban y Olga Moreno por vía penal



Todo se desencadenó cuando Belén Esteban contó, a comienzos de 2020, que la mujer de Fidel Albiac tiene presuntamente una deuda de 1.005.000 euros con la Comunidad de Madrid por no haber pagado el impuesto de sucesiones. Al parecer, Rocío cree que esa información le llega a la de Paracuellos por mediación de Olga Moreno, que abre una carta dirigida a su marido cuando éste se encontraba en ‘Gran Hermano’. Rocío decide entonces demandar a ambas por vía penal. Las acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, cuya pena va de uno a cuatro años de cárcel.

