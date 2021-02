María Teresa Campos regresa por todo lo alto a televisión con un programa propio en Mediaset.

Tras una temporada convulsa, la veterana periodista, sus hijas y su nieta parece que vuelven a reinar en la pequeña pantalla.



María Teresa Campos y sus hijas Terelu y Carmen Borrego pasaron de serlo todo en televisión, incluso de tener su propio reality, a verse 'relegadas' a un segundo plano. Las mujeres del clan Campos tuvieron que aceptar un nuevo papel con menos protagonismo en la pequeña pantalla, convertirse en colaboradoras esporádicas o incluso reinventarse en YouTube, como hizo la propia matriarca. Así es como han vivido los últimos tiempos las mujeres de esta mediática familia.

Sin embargo, las Campos ahora recuperan el ‘reino’ del que fueron expulsadas o del que se exiliaron. Y lo hacen con refuerzos y con sangre nueva gracias a la joven Alejandra Rubio que ya se ha hecho su propio hueco en televisión… ‘¡God save the queens!’

María Teresa Campos estrena programa propio

María Teresa Campos durante el rodaje de su programa ’La Campos móvil’ GTres

“Me metí en YouTube, pero no he ido a Andorra, luego me hice una cuenta de TikTok, pero yo necesito más adrenalina”. A sus 79 años, así promociona la malagueña su nuevo programa en Mediaset con el que regresa por la puerta grande. En ‘La Campos móvil’, cuyo lema es ‘Quedarse quieta no es una opción’”, María Teresa Campos entrevistará a personalidades de distintos ámbitos desde un camión transparente que recorrerá las calles. Por lo pronto, le gustaría hablar con el presidente del Gobierno. Su último trabajo en el grupo fue de Defensora de la audiencia en ‘Sálvame’.

Terelu Campos, a tope de trabajo

Telecinco

Se marchó de 'Sálvame' en 2019, dice ahora que por alguien del equipo, “ninguno de mis compañeros”, y halló refugio en ‘Viva la vida’. Pero el acercamiento con el ‘cortijo’ de Jorge Javier es evidente. Así, la mayor de las Campos volvió al plató del programa para grabar 'La última cena', y se reencontró con algunos amigos… Ahora, además, Terelu colabora en ‘El debate de la isla de las tentaciones’. Pero ojo que también ha coqueteado con otra cadena cuando se puso a cantar como 'Cerdita' en Mask Singer.

Carmen Borrego, ¿fichará por Sálvame?

Telecinco

Acostumbrada a trabajar detrás de las cámaras, se puso delante en ‘Sálvame’, de donde no salió bien parada, sobre todo tras el tartazo de Payasín en la versión ‘Okupa’ y por su enemistad con Kiko Hernández. Colaboradora de ‘Viva la vida’, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que ya se han “descolgado teléfonos” para que Carmen Borrego sea la nueva Defensora de la audiencia del programa.

Alejandra Rubio, la joven promesa



t5

La pequeña del clan, hija de Terelu, llegó de puntillas, pero se ha hecho un hueco en Mediaset. Empezó con los vídeos de Mtmad, colaboró en ‘El debate de isla de las tentaciones’, en ‘Animales nocturnos’ y ahora está en ‘Viva la vida’. Lo último, Jorge Javier Vázquez le ha ofrecido una silla en 'Sálvame': “Está muy bien trabajar los fines de semana, pero deberías abrir mercado y venir a ‘Sálvame’ una vez a la semana”. Ojito que tiene sólo 20 años y todo un futuro televisivo por delante...





