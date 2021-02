La actriz Dakota Johnson es todo un ejemplo a seguir en estos momentos tan duros y delicados por los que está pasando el mundo entero. Muchas son las restricciones y medidas que imponen los diferentes gobiernos, pero aún así, las gente se las sigue saltando a la torera. No es el caso de Dakota, que se le ha podido ver, mientras hacía un descanso en el trabajo, con una pantalla protectora para evitar el virus.

Es muy importante cumplir las normas, ya que no solo te salvas tú, sino al que tienes al lado. Esto lo cumple a raja tabla la actriz y es importante que caras conocidas hagan lo correcto, porque son modelos a imitar e influencia de muchas personas. La pantalla transparente no le ha impedido a Dakota lucir un buen outfit. La hija de Melanie Griffith llevaba en este día de rodaje unos vaqueros clásicos 'Levi Strauss' de pernera recta, muy masculina.

Con casi la cara tapada, es complicado sentirse bien, pero eligiendo un look adecuado, puedes sentirse una a gusto. Con estos jeans, a Dakota se le estiliza la figura y le hace bonita la cintura. El bajo del pantalón es perfecto para lucir zapatos, en este caso unos botines negros ligeramente Chelsea que son tendencia.

Muchos son los rostros conocidos como Dakota que quieren ser un buen ejemplo de la sociedad utilizando las mascarillas. A la actriz se la puede ver que en el descanso del rodaje, manteniendo la distancia de seguridad con sus compañeros. Un gesto tan sencillo que puede salvar vidas. Si seguimos así, pronto pasaremos este mal bache y volverá todo a la normalidad, ese momento tan deseado por todos.

