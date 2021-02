Marta Peñate ha revelado que de pequeña tuvo un tumor

En los sentimental, Marta ha confesado tener mala pata para elegir a los hombres

Aunque siempre la veamos con actitud guerrera en televisión, Marta Peñate en realidad es una mujer que ha pasado mucho en la vida, y no ha sido precisamente un camino de rosas. Ha sido en su canal de MTMad donde lo ha confesado TODO repasando su 'línea de la vida', y nunca imaginamos que, por ejemplo, con tan sólo 7 días de vida tuvo que serle extirpado un riñón por un tumor: "Mi vida es normal a excepción de no tomar mucha sal y tener cuidado con ciertas cosas. Pero creo que mi familia lo pasó tan mal en ese momento que por eso soy un poco más consentida y egocéntrica, y quizá por eso me encanta llamar la atención, no lo voy a negar", ha contado.

Su infancia ha reconocido que fue muy feliz, pero con la adolescencia llegaron los problemas: fue una chica rebelde que sacaba malas notas, así que acabó en un internado en Madrid: "Me acabé yendo porque la cosa no ‘fluyó’ bien… pero aprobaba, eh. Aunque el internado me valió para darme cuenta de que no lo estaba haciendo bien en la vida", ha reconocido.

Pronto empezaría su andadura con los hombres, y lo cierto es que ni con su primer novio recuerda una época bonita: "De los 17 a los 19 estuve con mi primer novio, y fatal, pero en la ruptura lo pasé peor. Qué le voy a hacer si soy gafe en el amor, no elijo bien a los hombres". Tras él, llegó Lester, con el que ha querido aclarar que no fue infiel a pesar de lo que él va contando por ahí: "Estuvimos de ‘follamigos’, y no es que yo le fuera infiel, es que él nunca me pidió salir, y yo soy de las que esperan que se lo pidan, así que se enteró de que yo seguía liándome con otros chicos… pero es que no éramos novios. Esos son los cuernos de los que él va hablando, pero nunca tuvimos ‘la conversación’ de si lo nuestro era algo estable. Tampoco voy a decir que aquello estuviera bien, pero no era su novia. Después lo arreglamos y empecé como su novia. Ahí sí fui fiel", ha puntualizado para que quede claro.

Su vida dio un vuelco con la tele

A partir de esos 4 años, la cosa se empezó a torcer, y entonces llegó 'GH 16': "Fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero me costó mucho el post-reality: iba por la calle y sentía ansiedad, todo el mundo me miraba… engordé en el reality y también después, y con Lester tuve varias subidas y bajadas". Una vez cortaron, ella intentó rehacer su vida, pero finalmente Lester quiso arreglarlo y volvieron a vivir juntos en Canarias, algo que fue agridulce por la muerte de su abuelo, uno de los grandes varapalos de su vida: "La vuelta a Canarias la recuerdo, sin embargo, como algo bueno, porque pude vivir ese último año con él: pude verle, estar con él desayunábamos todos los días juntos a las 10:30…", ha recordado entre lágrimas, algo de lo que no se ha podido reponer.

El verdadero Lester salió a la luz

Con el confinamiento llegó su punto más bajo, y aunque por un lado lo agradeció para poder recuperarse tranquilamente de lo de su abuelo, su relación con Lester volvió a torcerse a los pocos días de comenzar la cuarentena: "Yo llevaba cocinando y limpiando todos los días, y un día me quejé... y me soltó: 'si no vas a cocinar, limpiar, planchar... pues me voy a casa de mi madre, que por lo menos ella me lo hace'". ¡Menudo par tiene el muchacho!

Fue entonces cuando llegó la oportunidad de 'La isla de las tentaciones', y ahí acabó estallando todo por los aires: "Yo nunca le he sido infiel a Lester, y me arrepiento de haberlo hecho en 'la isla...' porque ahora todo el mundo se cree que soy infiel por eso... pero en el fondo no me arrepiento. Es una mezcla de sentimientos".

