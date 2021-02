La pareja vivió una cómica situación cuando veían 'Los Bridgerton'

Así es la casa que Ashton Kutcher y Mila Kunis vendieron por 12 millones de euros

Aston Kutcher y 'Los Bridgerton' han protagonizado el momento más divertido de estos días. ¿Cuántas veces no habremos visto una serie que tiene escenas que bien podrían emitirse en un cine 'X'? Seguramente más de las que nos gustaría, pero después de 'Juego de tronos', ya pocas cosas nos sorprenden. 'Los Bridgerton', sin embargo, ha vuelto a cautivar al público por su historia de amor entre el duque de Hastings y Lady Bridgerton, y cuando por fin consiguen tener sexo en la serie... es una fantasía. Muchos famosos se han hecho fans de esta serie, y Ashton Kutcher tuvo que contar una graciosa anécdota que le ocurrió con su chica, la también actriz Mila Kunis, mientras ésta veía de noche la serie... que ya va a quedar en su álbum de 'anécdotas que contar en familia', aunque él lo contó ante el mundo entero en el programa 'TODAY with Hoda and Jenna'.

Fue a altas horas de la madrugada cuando ella disfrutaba de un capítulo de 'Los Bridgerton', y precisamente fue el capítulo 5 cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando en televisión: "Estaba en el episodio cinco y, para cualquiera que lo haya visto, todos saben lo que sucede en el episodio cinco", recordaba ella refiriéndose al episodio en el que Simon y Daphne mantienen relaciones sexuales en diversas ocasiones.

Imágenes cedidas por la productora

En esta, Ashton, que dormía a su lado, abrió los ojos para encontrarse con todo el percal en la televisión: "¿Estás viendo una peli porno?", dijo él entre somnoliento y sorprendido, con los ojos ya bien abiertos, lo que provocó las carcajadas de Mila, que intentó explicarle que no, que era 'Los Bridgerton', pero claro, con tanta escena de sexo era difícil de creer... ¡Qué malpensado, Ashton!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io