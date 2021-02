María Patiño dedica su deseo a Mila Ximénez

Anabel Pantoja ve cumplido uno de sus mayores deseos

Tras pasar una dura tarde en el programa, Anabel Pantoja decidió pedir tres deseos a la dirección de 'Sálvame' para poder estar más a gusto junto a sus compañeros y poder compaginar su vida en Canarias con su trabajo. Unas peticiones que han sido escuchadas. La colaboradora ha sido invitada a frotar la lámpara para conseguir invocar al genio y que todo aquello que quiere se pueda hacer realidad. Lo que nadie se esperaba es que ese mago iba a ser... ¡Kiko Matamaros! Sus compañeros no daban crédito cuando le han visto entrar al plató totalmente caracterizado de este personaje.

"Vengo aquí para concederte los deseos que pediste", le ha confesado a Anabel Pantoja. La colaboradora, que no daba crédito a lo que veía, ha reconocido que lo único que deseaba realmente es poder acudir al programa lunes y martes, para pasar el resto de la semana en Canarias junto a su chico. Contra todo pronóstico, Kiko Matamoros ha utilizado "su magia" y ha hecho realidad su sueño. "La semana que viene vendrás el lunes y el martes".

Telecinco

Anabel Pantoja no podía creer que, por fin, su deseo iba a cumplirse, aunque solo fuese una semana. Con la emoción, la colaboradora se ha animado a pedir otra cosa. "Me gustaría bajar diez kilos". Kiko Matamoros, sin dudarlo, le ha traído un saco de diez kilos y se los ha puesto encima de una estantería para que los bajase. Aunque no es lo que la colaboradora quería realmente, él se ha dado por satisfecho. "Me has dicho que quieres bajar, no adelgazar, ten cuidado con lo que pides", le ha advertido.

Telecinco

María Patiño, al ver cómo Anabel Pantoja conseguía todo lo que se proponía se ha animado a decir cuáles serían sus deseos. "Yo sé que aquí solo se conceden los de Anabel, pero a mí también me gustaría decir algo". La colaboradora ha aprovechado el momento para hacerle un bonito guiño a Mila Ximénez dedicándole su primer deseo. "Quiero que una amiga que está malita se cure", ha indicado sin llegar a decir su nombre. Además, por pedir, ha reconocido que le gustaría poder crecer un poco más. ¿Verá ella también cumplidos sus sueños".

