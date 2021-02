Ángel Garó anuncia que se encuentra en perfecto estado y que saldrá mañana del hospital

El humorista ha reconocido que cuenta con la ayuda de su hermana, que no se ha separado de él en todo momento

Ángel Garó ha vuelto a pasar por quirófano. El humorista tuvo que acudir en 2019 al hospital tras sufrir una apendicitis aguda con absceso. Al parecer, aquella intervención le dejó varias secuelas que ahora le han pasado factura. Desde 'Sálvame' han comunicado que el actor se encuentra desde el martes ingresado en el Hospital Quirón de Málaga para someterse a una operación de hernia. "Ya se encuentra en perfecto estado. La intervención la ha llevado a cabo el doctor César Ramírez", han informado desde el programa.

El humorista ha ofrecido unas declaraciones telefónicas al programa para asegurar que ya está bien y que espera poder salir del hospital mañana "Me ha operado uno de los mejores y ya estoy perfectamente", ha indicado. Eso sí, ahora le queda por delante un tiempo de reposo para poder estar recuperado del todo.

Telecinco

"Tengo que estar un mes en reposo para tener mi barriguita como siempre, estoy fenomenal" ha indicado. Además, ha reconocido que en todo este proceso no está solo, sino que le acompaña su hermana Inmaculada, que no se ha querido separar de él en ningún momento.

En cuanto a su operación, ha confesado que era algo que sabía que tendría que pasar tarde o temprano."He contado con el mejor especialista que hay en España para realizar esta operación. Era algo que debería haber hecho hace un tiempo, pero no quería molestar con esto hasta que ya ha sido inevitable. Eso sí, ha sido una operación programada", ha recalcado.

Ángel Garó, que ha protagonizado algunas polémicas muy sonoras tanto en televisión, como fuera de ella. Sobre todo, tras su paso por GH'. Ahora, lleva un tiempo alejado del foco mediático y centrado en sus proyectos profesionales. Una decisión que tomó para poder evadirse y centrarse en su carrera.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io