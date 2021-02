Los planes de Fabio y Violeta que están dispuestos a dar en su relación de pareja y que no es uno sino varios pasos serios.

Fabio se sincera y desvela los problemas de pareja que tiene con la valenciana.



Fabio Colloricchio se confiesa con Jesús Vázquez. El italiano ha aceptado el reto del presentador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' de sincerarse con él durante una entrevista en 'The Vázquez Experience', la sección de Jesús en Mtmad. Tanto se ha sincerado que Fabio ha terminado confesando cuáles son los problemas y miedos que tiene con Violeta Mangriñán, de quien se confiesa muy enamorado. Desde que se conocieron en 'Supervivientes' hace casi dos años, la pareja se ha vuelto inseparable, tanto es así que ya tienen planes serios de futuro juntos, siempre y cuando consigan terminar de solucionar los problemas de celos que tienen.



Si Violeta ya se sinceró sobre lo peor de Fabio, ahora es su chico quien cuenta cuáles son sus 'problemillas' con la valenciana. "Violeta es un mujerón en todos los sentidos, pero lo que más me llamó la atención de ella es su carácter explosivo y su rapidez mental. Imagínate si es así en tele, cómo es cuando peleamos en casa", cuenta el italiano que no tiene problema en contar qué ocurre cuando ella saca ese carácter en la intimidad de la casa que comparten.

"En casa los muebles arden", reconoce Fabio cuando cuenta cómo son sus discusiones de pareja. Además, el cantante, que ha lanzado un tema en colaboración con Omar Montes, reconoce que los celos son una piedra en su relación, aunque eso sí también admite su parte de culpa. "Yo también soy celoso, no le voy a tirar las culpas a ella", confiesa.

Por suerte, la pareja tiene un buen aliado en Jesús Vázquez que ha dado varios consejos a Violeta, con quien trabaja en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', para que controle sus celos. Aun así, Fabio reconoce que su faceta de cantante de música urbana no ayuda mucho porque en los videoclips aparecen chicas explosivas y la cantidad de horas que pasa en el estudio de grabación a veces hacen desconfiar a su chica.

Además, el influencer confiesa que hubo algo que él hizo mal que Violeta no termina de superar y que influye en esa desconfianza por parte de ella. "Al inicio pasaron un par de cosillas cuando solo llevábamos un mes de relación. Fue un error mío de una noche, le pedí disculpas porque fui muy tonto al hacerlo. Es un error que algunas veces pesa todavía", le cuenta a Jesús Vázquez.

A pesar de esos problemillas, Fabio Colloricchio está loco por Violeta. "Soy muy feliz con ella, me trata de entender", cuenta, además de explicar que ambos están evolucionado para mejorar y amoldarse al otro. Tan enamorado está que ya tiene en menta boda e hijos con ella. "Yo dejé todo en Italia y me vine a vivir con ella y quiero formalizar y crear una familia, pero me da un poco de miedo ese paso de '¿nos casamos?'", así es como el italiano le confiesa al presentador su reticencia a dar ese paso tan importante del 'sí, quiero'.

Por el momento, la pareja está mirando casas para comprar una a la que mudarse, mientras prepara su próximo viaje de trabajo conjunto a Dubai donde tienen dos compromisos profesionales, e incluso no descartan mudarse fuera de España, tal y como acaba de contar Violeta en su canal de Mtmad.

