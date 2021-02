Han pasado casi veinte años desde que Verónica Romero nos enamoró en la primera edición de 'Operación Triunfo'. La música sigue siendo su pasión, pero le es 'infiel' con la escritura. De qué ha vivido estos años, en los que ha vivido en Los Ángeles y Australia, y de las cosas que compartir ahora con el público en estas otras letras, charlamos con esta mujer que presume de ser una 'guerrera'.

Verónica ¿Qué esconde tu sonrisa?

Un aprendizaje a lo largo de una vida, el amor, el perdón... La sonrisa siempre es un gesto amable que se le da a una persona que te da confianza.

"En el libro, por ejemplo, digo que no necesito ver para creer"

¿Cómo nace este libro?

Empecé a hacer mandalas y con cada una escribía un mensaje referido a lo que me ha pasado a lo largo de mi vida y me ha servido. Para mí el crecimiento personal es muy importante y todo lo que me ha ido pasando, ya sea bueno o malo, me ha hecho aprender y ser lo que soy. En el libro, por ejemplo, digo que no necesito ver para creer, porque hay cosas como la energía que, aunque no se vean, existen.

¿Qué proceso es el que muestras en este libro?

Pues es un proceso que se inicia despojándose de los miedos, del ego. Está hecho para llegar a ser tú mismo. Es un proceso muy difícil.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

FERNANDO ROI HEARST

Sexy y elegante, así posa la cantante con chaqueta, pantalón y top de terciopelo de Zara, 79,95 €, 39,95 € y 12,95 €, y botines de Exe Shoes, 79,95 €.

¿Has necesitado ayuda para encontrarte?

Todos estos años sí, porque han sido maestros que me han llegado a enseñar desde el amor o el dolor.

¿Se aprende más con el sufrimiento?

En mi caso, sí. Realmente sufrimos porque no entendemos lo que nos pasa. Si entendiéramos que hay una dualidad entre ser víctima o guerrero...

¿Y tú qué has sido más?

Más guerrera. Siempre he estado luchando, porque siempre había un punto que desconocía. Ser víctima no es malo porque tienes el deber de saber qué te pasa y solucionarlo.

"En este libro hablo de todo"

¿El libro te lo encargaron o te lo propusieron?

Lo propuse yo, aunque siempre me habían dicho que escribiera un libro con todo lo que me ha pasado, pero no lo veía. Este libro habla de todo, como de la incertidumbre de cuando llegué a Estados Unidos, que no sabía lo que iba a pasar.

También hablas del amor.

Sí, hay un capítulo, que es 'Me permito', que hablo de cómo me costaba encontrar a alguien. Cuando yo era pequeña, me hice una promesa: que nunca me casaría.

¿Por qué?

Porque mis padres se separaron, vi el dolor de mi madre y que me abandonaba el hombre más importante de mi vida. En mi subconsciente se me quedó eso, aunque haya tenido parejas.

¿Lo vas a cumplir?

No lo sé, pero si pasa, me lo voy a permitir.

FERNANDO ROI HEARST

Verónica con una chaqueta con flecos de Bershka, 35,99 €; pantalón de Adolfo Domínguez, 149 €; botines de Exe Shoes, 82,95 €, y pendientes de Casilda Finat, 25 €.

¿Cuesta ser feliz?

Es un paso que tienes que dar al despojarte de todo, de tu ego. Porque el ego es una creencia falsa de lo que nosotros pensamos que somos. Tienes que aceptar las cosas que te pasan y con consciencia. Es un aprendizaje muy lento, muy bonito, pero doloroso.

Hay un ejercicio que explicas en el libro, que consiste en escribirle tres cartas a la persona que te ha roto el corazón.

Sí, yo lo hice y me fue bien. Son tres cartas: la primera, tienes que escribirle poniéndole un poco a parir; la segunda es que desde el amor escribas que le entiendes sacando su punto positivo, y la tercera es con todas las cosas que te gustaría que esa persona te dijera. Eso sí, nunca le des esas cartas.

Tú has vivido el sufrimiento del amor, cuando te dejó tu novio en Estados Unidos y te viste allí sola. ¿Has vuelto a confiar en los hombres?

En realidad se trata de confiar en mí. He aprendido mucho: igual que me dejara era lo mejor, porque esa persona no valía para mí, aunque yo me aferrara. Ahora mismo estoy empezando a confiar en los hombres.

FERNANDO ROI HEARST

La cantante, muy guapa, con vestido de Mango, 59,99 €; cinturón y colgante de Casilda Finat, 89 € y 35 €; botas de Uterqüe, 165 €, y anillos de Burton London, 58 € cada uno.

¿Estás enamorada?

No, ahora estoy abriendo mi corazón. He decidido abrir mi corazón de una forma más madura y sin juzgar. Quiero dejarme llevar poco a poco.

¿Cuánto tiempo hace que no te enamoras?

Pues unos siete años. Ahora creo que no es porque estuviese locamente enamorada del hombre que me dejó, sino que creé una expectativa con él. Era un apego, no era amor.

"No tengo ningún tipo de contacto con David Bisbal"

Por cierto, ¿te invitó Chenoa a su boda?

Sí, por supuesto. Somos muy amigas. Con quien no tengo ningún tipo de contacto de mi edición es con David Bisbal.

Volviendo a 'Operación Triunfo', aquella época ¿qué te enseñó?

Que todo puede pasar y que, si manifiestas las cosas, te pasan. Cuando tú sientes y te imaginas cantando en un escenario y disfrutando con ello, te pasa.

Hace unas semanas te criticaron en TVE por apoyar las teorías de Miguel Bosé sobre la pandemia que estamos viviendo.

Realmente Cristina Fernández no me dejó explicarme. No defiendo las teorías de Miguel Bosé. Yo sólo quiero que nos digan la verdad de lo que nos está pasando. Yo no soy bióloga ni científica, pero soy ciudadana y quiero saber la verdad, porque no sólo está en juego nuestra salud, sino también nuestra vida laboral.

FERNANDO ROI HEARST

La ahora escritora da un salto vestida con un jersey de Mango, 15,99 €; pantalones de Bershka, 35,99 €; botines de Exe Shoes, 82,95 €, y cinturón de Anna Molinari, 98 €.

¿Te ha afectado mucho la crisis del coronavirus?

Pues te digo que he creado más cosas que antes. En el confinamiento hacía los vídeos de gimnasia, meditación, me puse a dibujar, conciertos... Me permitió conectar con la gente desde un punto más íntimo y espiritual. Económicamente claro que me ha afectado porque no había conciertos.

¿Por eso has escrito este libro?

Tenía una responsabilidad que no tenía con los discos. La música conecta con el espíritu, pero el libro además lo hace también con el subconsciente.

¿Tus fans te han llamado para contarte sus problemas?

Sí, y sobre todo cuando cantaba canciones de temática gay. Escuchaba historias muy duras. La sensación de ayudar a la gente me gusta.

Sus productos de belleza para triunfar

Cedida

Brocha Maxi Precision Brush 1018, de Maiko, 9,99 €.

Mascarilla hidratante, Aqua Flash Mask Glow, de Biotherm, 7 €

Cepillo Beliss Big Hair 1000, de Babyliss, 69,90 €.

Limpiador de brochas, de Maiko, 5,99 €.

Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Patricia de Lucas para Alegría Make Up.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io