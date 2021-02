'La isla de las tentaciones' consigue, cada temporada, poner más al límite a las parejas que se presentan, y Diego y Lola ya han cruzado la raya ¡y sólo hemos visto la segunda hoguera! La leonesa está la mar de a gusto con el italiano Simone. Tanto, que temía por pillarse de él y hacerle daño a su novio. Sin embargo, Lola ha reculado en el último momento... pero, para Diego, eso no ha sido suficiente: el tonteo que ésta se ha traído con Simone entre abrazos, besos en el cuello e infinidad de caricias ha sido la gota que ha colmado el vaso para que él haya decidido empezar a divertirse en República Dominicana sin ningún cargo de conciencia... y así es como ha terminado ¡morreándose con otra chica!

La elegida fue la que a él le pareció más explosiva desde el principio, Carla, y durante la fiesta nocturna después de la hoguera en la que Diego dejó las cosas muy claras con su novia, acabó dejándose querer por la rubísima concursante:

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque nosotros pudimos ver el morreo, Lola tendrá que esperar a la siguiente hoguera para ver cómo su novio ha roto su relación con un beso, y es que ella, aunque tenía muy buen feeling con Simone, en el último momento decía dar un paso atrás para no hacer daño a Diego... pero eso él tampoco lo ha visto. ¿Ha actuado Diego, entonces, por venganza? Sabíamos que él puede llegar a ser muy rencoroso, pero no esperábamos que hasta este punto...

¿Qué pasará con el perro?

Diego había visto en los vídeos cómo su novia confesaba que podría recomponerse de romper con Diego, pero no podría vivir sin volver a ver a su perro, Horus, que ella le regaló... pero él, tras ver las imágenes que tanto le dolieron, fue tajante: "Hace bien en llorar por el perro, porque está a mi nombre. Si rompemos, es mío", aclaró, dejando claro que su novia deberá olvidarse de volver a ver a su mascota...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io