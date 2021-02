'La isla de las tentaciones': Diego le es infiel a Lola ¿por venganza? Sabíamos que el extronista es muy rencoroso... ¿pero tanto como para vengarse de esta manera?

Mayka Rivera arrasta a Marta Peñate y Tony Spina: "Lo ha hecho por despecho. Es patético". La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está tan harta que ha salido al paso a dar algunas explicaciones, y ha cargado contra Tony para desenmascararle y contra Marta por falsa...

Lola lo ha dejado clarísimo, tiene miedo a romper con su novio por perder a su perro. Nada más. En una charla con sus compañeras no podía evitar derrumbarse al recordar a su mascota y lo que puede pasar si su relación con el cantante llega a su fin: "Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro... él solo es él". Unas palabras que entiende perfectamente Mayka Rivera, concursante de la segunda edición.

Ella misma ha confesado que siente lo mismo con su Rosito. Vale no, no hablamos del famoso osito de peluche por el que derramó lágrimas en la casa de Punta Cana, que ojo, también, si no por su perrete. A través de sus redes sociales ha lanzado su apoyo a Lola confesando que "si a mi me quitan a mi Rosito me muero".

"Lola yo estoy contigo", dejaba claro. Además, al ver las imágenes de Lola y Simone en la piscina, no dudaba en animarla a dar un paso más: "Ay Lola Lolita, ya pa' eso termina". Ella, desde luego, se dejó llevar, y todo pinta a que Lola también lo va a hacer. De momento habrá que esperar, lo que está claro es que Diego se va a quedar el perro si rompen, o al menos eso ha dicho.

