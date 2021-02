Los conocimos en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y había anillo de compromiso de por medio. Álex y Fiama parecían una de las parejas más consolidadas y todo se rompió tras su paso por el programa. Así que ahora que Fiama está soltera ha vuelto al 'reality' dispuesta a conquistar a alguno de los chicos y así lo ha hecho. En la primera noche ya conquistó a Manu y se lo comió a besos. Pero, ¿Cómo ha reaccionado su ex, Álex? Pues él mismo ha asegurado, en un vídeo en directo con el que fuera su compañero, Gonzalo Montoya, que le ha sentado MUY, MUY MAL.

Álex dijo que sabía que Fiama iba a participar en el programa, así lo ha confesado él mismo, pero que para nada se esperaba “que la primera noche hiciera eso” y asegura que "me ha sentado como una patada en la boca". El motivo no es otro que le parece "muy hipócrita”. Le recriminó a Fiama haber criticado a las solteras que había en la villa de los chicos en su edición y que ahora ella sea una de esas tentadoras: “Cuando te ponen un sobre tú coges y te vas de soltera, a reventar una relación. Criticaste diciendo que eso no son mujeres ni son nada y ahora vas tú", ha arremetido en su contra.

Además, ha contado que, aunque acabaron fatal, hace poco se vieron: “Hubo un acercamiento, me llamó y fui a hablar con ella, pasaron ciertas cosas y había buen rollo”.

Álex ha tachado a Fiama de ser una “mentirosa”: “Al final os gusta lo que os gusta, el postureo y el mamoneo. Lo haces con uno y lo haces con otro, lo que pasa es que yo en este caso me callo las cosas”, ha zanjado.

