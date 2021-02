El retoque estético de Antonio David que no ha pasado desapercibido: "No puede mover la frente"

Cada vez son más los colaboradores de 'Sálvame' que se someten a retoques estéticos. Entre los chicos más aficionados a 'mejorarse' han estado rostros como Kiko Matamoros, que además ahora aprovecha a tener a una cirujana estética en casa (Carla Barber) o Kiko Hernández, pero no son los únicos. Ahora ha sido Antonio David quien ha dejado ver que él también apuesta por la juventud eterna. Ha sido Jorge Javier quien se ha dado cuenta de que el colaborador estaba distinto: "Antonio David tú te has hecho algo en la cara", desvelaba el presentador, a lo que él, algo sonrojado, confesaba que se había depilado las cejas.

Son las cejas, "me las he depilado", ha contestado con una sonrisita. Pero no, había algo más, "tú te has puesto un poquito de levantamiento", ha apuntado el presentador. "Si a mí no me hace falta ponerle levantamiento", aseguraba negando su retoque entre risas.

Pero entonces, para ver si era verdad, Belén Esteban le ha pedido que moviera la frente, que frunciera el ceño, pero no podía mover ningún músculo. ¡Vamos que si se ha retocado! "No puedo", confesaba riéndose. Así que parece que Jorge tenía razón y Antonio David ha recurrido al bótox para verse algo más joven. Ahora, eso sí, su expresión facial se ha reducido bastante.

"Es que yo lo detecto", se ha auto felicitado Jorge Javier. Eso sí, algunos de sus compañeros han flipado y es que creían que solo tenía buena cara por haber descansado bien. Así le ha ocurrido, al menos, a Lydia Lozano: "Y yo pensando 'cómo ha descansado hoy Antonio". Vamos, que le han pillado pero que para muchos podría haber pasado perfectamente desapercibido.

