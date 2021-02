Tiene 29 años y es de Puerto Real, Cádiz., no ha relajado 'la manita' y ya ha caído en las garras de no una si no dos tentadoras, Stefany y Fiama , pero su carrera televisiva no ha comenzado aquí. Ya lo decía aquella adivina con la que se cruzó, "podría ser el Jesulín de Puerto Real"... Sálvame ha destapado los inicios de Manuel en televisión, y

Manuel se presentó al 'casting' de 'GH 12', y aunque no logró entrar en la casa de Guadalix, sí logró entrar en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para tratar de conquistar a una de sus tronistas más conocidas, Marta.

No hubo éxito en 'GH' ni lo hubo en el programa del amor de Telecinco, y es que aunque en este segundo sí logró aparecer en televisión, a su tronista no pareció convencerle y prefirió quedarse con él como "amigo".

Los colaboradores de 'Sálvame' (en su gran mayoría) lo tienen claro: Manuel solo busca la fama.

Manuel definía entrar en 'GH' como un "sueño", parecía buscar el amor en 'MyHyV' y entraba en 'La isla de las tentaciones' llorando por no querer perder a su chica, Lucía. Pero ni entró en Guadalix, ni conquistó a nadie en el programa de amor, ni ha respetado a su chica poniéndole los cuernos no con una si no con dos tentadoras en solo una semana. ¿Es o no es para flipar? ¡La que has liado, pollito!

