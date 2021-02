Jordi Sánchez de 'La que se avecina' ingresado en la UCI por coronavirus

Cada vez conocemos más casos de famosos ingresados por coronavirus. La tasa de incidencia en nuestro país es demasiado alta, supera los 800 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Ahora hemos podido saber que el último en caer en las garras del virus ha sido uno de los actores más queridos del panorama nacional gracias a su personaje de Antonio Recio. Jordi Sánchez –Recio en la ficción– se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos tras haber dado positivo en esta enfermedad, según informa Diez Minutos.

Nada hacia presagiar que el actor estuviera tan mal ya que hace apenas unos días compartía una foto con sus seguidores de Instagram a los que daba los buenos días. "Oh, Happy Day!", escribía junto a una foto en la que aparece de lo más sonriente.

De momento permanece ingresado y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Precisamente hace solo unas semanas publicaba otra imagen en Instagram durante los ensayos de su nueva obra teatral y matizaba que todos tenían los PCR "en regla".

El actor tenía previsto estrenar en el Teatro Reina Victoria de Madrid su obra 'Asesinos Todos', una comedia que ha escrito junto a Pep Anton Gómez y que está protagonizada por Carlos Sobera, Neus Asensi, Elsa Matilla y Ángel Pardo.

Aunque Jordi Sánchez es conocido por muchos por su papel de Antonio Recio en 'La que se avecina', el catalán también puede presumir de tener una larga trayectoria tras las cámaras por la que es muy querido por todos.

Otra de sus compañeras de reparto, Vanesa Romero –Raquel en la serie– también confesaba que había pasado el COVID-19 en marzo de 2020 y que lo había pasado muy mal porque al ser asmática era una paciente de riesgo, pero no tuvo que ser ingresada.

