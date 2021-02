Muere el representante de Hungría en Eurovisión 2018, Örs Siklósi, a los 29 años

"Describir lo indescriptible. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. En junio, a Örs le diagnosticaron leucemia. Os informamos con el corazón roto que el 5 de febrero nuestro compañero, amigo y hermano, Örs Siklósi, nos dejó a los 29 años tras una larga lucha", con estas palabras ha anunciado el grupo AWS que su vocalista ha fallecido.

AWS, abreviatura de Ants With Slippers, representó a su país, Hungría, en el Festival de Eurovisión 2018 en Lisboa con el tema 'Goodbye Summer', canción que les llevó al puesto 21 del festival. Tal y como ha anunciado la banda, "tenía previsto contar su historia sobre la enfermedad públicamente. Se estaba preparando para lanzar su primer álbum en solitario en primavera".

Sus compañeros no han dudado en destacar la valentía y la fuerza con la que ha luchado contra la enfermedad: "Ha pasado todo el período con una fuerza y ​​una perseverancia maravillosas, y su coraje y perseverancia son ejemplares. Perderlo es una pérdida incomprensible e invaluable. Su creatividad ilimitada, la profundidad de sus letras, la energía abrumadora y el carisma de su presencia en el escenario dejan un espacio insustituible, no solo en nuestras vidas, sino también en el mundo de la música ligera y el arte húngaro".

"Örs era el fuego, un amigo y compañero afectuoso y cariñoso. Tenía una personalidad extremadamente impulsiva e inspiradora. Nunca decepcionó a nadie, era un hombre con un corazón increíblemente abierto y amoroso. Como solía decirle a los demás, Örs fue un milagro", añaden en el comunicado oficial de su fallecimiento. "¡Nos despedimos de ti, nuestro amigo, nuestro amor, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro modelo a seguir, Örs, Te Miracle!". Desde aquí nos sumamos a los mensajes de cariño y lanzamos todo nuestro apoyo a la banda, familiares y amigos del cantante. Descanse en paz.

