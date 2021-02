Yolanda, la madre de Marina de 'La isla de las tentaciones', también ha 'caído' en las redes de un tentador. Yolanda sale con Antonio López, tentador de la primera edición del reality, y en ¡Qué Me Dices! podrás ver, con fotos exclusivas, su primera escapada.

Fue la propia Yolanda, de 37 años, quien confirmó en 'Viva la Vida' su relación con Antonio López y tenemos sus primeras fotos juntos. La historia entre su hija Marina, de 21 años, e Isaac es una de las que más está dando de qué hablar en República Dominicana y su madre también vive su particular historia de amor.

Hace unos días pudimos ver a Yolanda y Antonio, cuando regresaban de un viaje, en la estación del AVE de Sevilla. Cargados de maletas, regresaban de una de sus primeras escapadas de enamorados.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Como llovía y no quería que su chica se mojara, Antonio fue a buscar el coche para cargar las maletas y regresar a casa. ¡Qué detalle! Está claro que después de separarse de José Luis, padre de su hija Yolanda, está de nuevo muy ilusionada. ¿Cuánto durará esta relación? El tiempo dirá.

Agencias

Yolanda hablaba por teléfono y cuidaba las maletas mientras su chico recogía el coche en el aparcamiento. Antonio, el encargado de meter las maletas en el coche, permanecía muy atento a su chica, que no paraba de buscar algo en su bolso.

Agencias

¿Quién es él?



Agencias

Antonio López Solís tiene 30 años, siete menos que Yolanda, y es de Huelva. El pasado año, participó en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' pero pasó bastante desapercibido. Con un físico espectacular, se define como un amante del deporte y en 2017 fue Mister Internacional Huelva. En la actualidad trabaja como modelo y empresario: es propietario de la hamburguesería gourmet 'Entre dos'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io