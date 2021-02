Todo lo que tienes que saber sobre 'La isla de las tentaciones 3'.

Mónica, primera expulsada del concurso tiene algo que decirle a los chicos de la casa.

Mónica Sango, la que se presentó como "la diosa de ébano" la primera noche en 'La isla de la tentaciones 3', ha sido la primera soltera expulsada por parte de los chicos. A la vista está que la participación Mónica en la casa ha sido muy poco atrayente por los protagonistas de la casa y ella misma reconoce no haber congeniado con ninguna de ellos.

Diez eran las solteras y una tenía que abandonar el programa para dar paso a una nueva tentación. Por unanimidad, Hugo, Diego, Raúl, Jesús y Manuel decidieron que Mónica no continuase y Fiama se convertían en su sustituta. "No me lo esperaba, pero es verdad que no ha habido mucha conexión. Yo busco chicos liberales y ellos son más clásicos y chapados a las antigua", explicaba Mónica tras su salida de la villa.

Mónica no solo tenía algo que decirle a los chicos, sino también a sus compañeras, a las demás tentadoras: "Respecto a los comentarios de las compañeras es normal porque todas compiten y luchan por tener una cita con el chico. La verdad es que no tengo ninguna crítica.

Mónica entraba firme al concurso presentándose con una sonrisa de oreja a oreja. La joven de 22 años y, aunque procede de Burkina Faso, es de Zaragoza. Trabaja como monitora de fitness y así es como se presenta: "Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible". Pero parece que esa descripción no hizo que los protagonistas del reality pusieran los ojos en ella, pero sí en sus compañeras. Manuel, por ejemplo, caía en la tentación el pasado jueves CON DOS, con Fiama y Stefany. El gaditano no pierde el tiempo, veremos a ver cuando Lucía, su todavía pareja vea las imágenes.

En la villa de las chicas pasaba algo parecido. La que parece que es débil y quiere probar la fruta prohibida es Marina, que pese a que en su video de presentación decía que estaba enamoradísima de Jesús, está a punto de caer en los brazos de 'el lobo'. Ella no considera que le está fallando a su chica, pero claramente hay una atracción, tocamientos y besos...¿Qué más hace falta? Mónica abandona el programa cuando más interesante está. Esperemos que no se lo pierda, aunque sea desde su casa.





