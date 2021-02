¿han vuelto mayka y pablo

Mayka y Pablo, ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 2', han quedado para grabar un nuevo episodio de 'MTMad' en el canal de ella, y así aclarar cómo está su relación desde que terminó el programa. Cabe recordar que ambos entraron juntos al reality, pero la rubia cayó en la tentación con Óscar y esto hizo que la historia de amor entre ambos se destruyese. Tras haber pasado un largo tiempo, los dos han decidido contar a sus seguidores, en qué punto está su relación.

¿Habrán vuelto? En principio, Mayka y Pablo parece que se llevan muy bien, después de la infidelidad por parte de ella. Han querido responder a las preguntas de sus seguidores, preguntas sobre cómo empezó su historia de amor y si ha vuelto a surgir la chispa entre ellos. Uno de los datos curiosos de la pareja es que se conocieron un 14 de febrero y, en esa misma fecha, hicieron el vídeo para el programa... en el que luego romperían. ¿Destino o casualidad?

mtmad

Desde que se conocieron, varias han sido las mentiras que se han echado el uno al otro. Mientras se estaban conociendo, otras personas seguían estando en la vida de ambos: "Yo te dije que me lié con otro, tú no", le recriminaba Mayka a Pablo. Desde el minuto uno, la fidelidad no existía. En este nuevo vídeo de 'Blondy by Mayka' se ve claramente que hay buen rollo entre la ex pareja, y es que aunque se vea tonteo, ellos insisten en que no están juntos pero que sí se llevan muy bien.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

mtmad

"¿Iríais a un reality juntos?". Ante esta pregunta, Mayka se lo pensaba poco y decía que sí, pero Pablo no le veía mucho sentido, aunque ambos sí que coinciden en que quieren participar en otro programa: "Así se nos conocería mejor. Somos muy payasos". También han confesado que 'NO' se irían a vivir juntos. No están preparados, aunque sean amigos, para verse el uno al otro con otras personas. "Somos la única pareja que se lleva bien después de todo, y a mí eso me gusta mucho", decía Mayka, y es que es una suerte poder llevarte así con tu ex, ¿para qué malos rollos?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io