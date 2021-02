María Hernández ha hecho la curva de su vida amorosa, y ha sido movidita...

No es la primera vez que habla de su relación con el futbolista Rubén Castro

La vida de la ex tronista María Hernández no ha sido nada tranquila, y repasando su curva de la vida en su canal de MTMad ha dado buena cuenta de ello: ha pasado por varias relaciones que le han ayudado a aprender mucho, tanto lo que quiere como lo que no, y aunque hasta el momento está feliz con todas sus vivencias, no todas ellas han sido bonitas.

Su relación actual con el futbolista Rubén Castro es, para ella, la mejor de todas después de otras 4 relaciones, pero esta vino con una pequeña "engañifa"... porque le conoció mientras estaba en el trono de 'MYHYV': "le conocí de verdad cuando acabé de pretendienta, pero, aunque nunca lo dije, sí es cierto que estuve hablando Noel y con él a la vez. Me aportó toda esa tranquilidad emocional, esa confianza y esa estabilidad que siempre he necesitado, y a contarme en sus planes de futuro: siempre he querido ser madre joven, y que una persona te quiera para algo más, mirando al futuro, al final te hace sentir algo especial, y él lo consiguió… y hasta el día de hoy", ha confesado muy emocionada entre lágrimas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María, sin embargo, lleva en relaciones serias con chicos desde que tenía 17 años, y el primero de ellos, José, fue a la vez su primer gran amor: "Estuvimos 3 ó 4 años, pero sentói que iba muy rápido. José es de etnia gitana, ellos tienen otras costumbres… yo me adapté mucho a ellos, me fui a vivir con él a su casa con 17 años, éramos muy jóvenes, aunque su familia me quería muchísimo y yo a ellos también. Montamos un negocio juntos, yo también estuve en una peluquería… fue como que no disfrutamos, y a los 3 ó 4 años me vi muy agobiada. Pero fue una historia muy bonita".

Mediaset

Con su siguiente novio, Manu, acabó rápido, y es que ella no se sentía cómoda saliendo tanto de casa de fiesta en fiesta: "Soy una persona mucho más tranquila, pero no tengo nada malo que decir de él. Fue también una etapa muy bonita con él y su familia"; y justo después, llegó Nacho, el que ella llama su "segundo gran amor", pero también con el que más sufrió: "Yo vivía con él como en un cuento… pero con él también es con uno de los que más sufrí, porque descubrí que no todo era tan bonito como pensaba. No me fue leal. La gente me abrió los ojos, pero hasta que no lo vi yo misma no me lo creí".

¿Qué ha pasado con Noel?

Sin duda, la etapa que más le cambió la vida fue su paso por 'MYHYV', donde se quedó totalmente prendada de Noel... pero no funcionó: "Siento que no era su momento. Yo tampoco soy ninguna santa, pero me enganché completamente de Noel, y se me notaba. Esta etapa fue maravillosa. Todos los recuerdos que tengo son bonitos", ha recordado, y aunque ha asegurado que no suele ser amiga de sus ex, a Noel, de momento, le sigue en Instagram todavía...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io