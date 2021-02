Violeta Mangriñán ha vuelto tras un tiempo algo más retirada de sus seguidores

La influencer se ha marchado a Dubai, pero la ilusión le ha jugado una mala pasada al ponerse mala el primer día

Ponerse malo no es plato de gusto para nadie, pero mucho menos si te pasa cuando te vas de viaje, como a Violeta Mangriñán, y es que para unos días que tienes para descansar, lo peor que te puede pasar es tener que quedarte en la cama sin poder hacer nada y, encima, pasándolo mal. La influencer y ex superviviente se ha marchado estos días a Dubai en una mezcla de placer y negocios, y menos mal que lo ha hecho con Fabio a su lado, porque si no.. ¡lo habría pasado aún peor estando sola!

Fue el propio Fabio el que contó en Instagram lo que le estaba pasando a su novia, que yacía en la cama dormida, probablemente agotada después de sufrir algunos problemas de salud: "cólico al llegar al hotel, vómitos, dolores muy fuertes...", escribía el argentino, que además añadía que todo ello podría estar provocado por la regla, que en más de una ocasión la propia Violeta ha contado que la sufre en exceso.

El también ex superviviente se deshacía en cariñitos con su novia, y apuntaba que le había puesto "la plancha de vapor bajo la colcha porque dicen que con el calor se os pasa". Todo un detallazo que a Violeta podría valerle, aunque seguramente lo que hayan conseguido es llenar de humedad el colchón...

Ya está mejor

Horas después, y tras pasar una noche durmiendo a pierna suelta, Violeta se recomponía y recuperaba sus sonrisa de siempre: ella misma aprovechaba para mostrar nuevas fotos en las playas de Dubai (como la de arriba), sus looks y stories mostrando los impresionantes rascacielos de la ciudad. Al menos nos alegramos de que todo haya quedado en un susto y no hayan tenido que tirar del seguro de viaje...

